Синоптики попередили про небезпечну погоду: де в Україні завтра до -19 та ожеледиця
Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища у вівторок, 17 лютого. Тим часом температура повітря у деяких областях вночі може впасти до -19°C.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Чому погода в Україні завтра буде небезпечною
Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, 17 лютого небезпечні метеорологічні явища ймовірні у більшості областей.
Йдеться про ожеледицю на дорогах країни (крім півдня та південного сходу).
"І рівень небезпечності, жовтий", - зауважили в УкрГМЦ.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження про небезпечні метеоявища 17 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з опадами й температурою повітря
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в цілому погода впродовж доби 17 лютого буде хмарною, з проясненнями.
Сніг і дощ ймовірні:
- вночі - у Криму;
- вдень - у південній та південно-східній частинах України (місцями там може бути також ожеледь).
Вітер у вівторок буде переважно східним, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
- в середньому по Україні - від 6 до 11 градусів морозу;
- у північних областях - від 14 до 19 градусів морозу;
- на Закарпатті, півдні та південному сході - від 1 до 6 градусів морозу.
Тим часом вдень 17 лютого температуру повітря прогнозують таку:
- в середньому по Україні - від 0 до 5 градусів морозу;
- у північних областях - від 5 до 10 градусів морозу;
- на Закарпатті, півдні та південному сході - від 0 до 3 градусів тепла;
- у Криму - до +7 градусів за Цельсієм.
Прогноз погоди по Україні на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Яку погоду прогнозують у Києві та області
По території міста Києва та Київської області погода у вівторок, 17 лютого, також буде хмарною, з проясненнями. Без істотних опадів.
При цьому мешканців і гостей регіону попереджають про небезпечну ожеледицю на дорогах.
Вітер очікується переважно східний, 5-10 м/с.
Температура повітря в Києві:
- вночі - 14-16 градусів морозу;
- вдень - 7-9 градусів морозу.
Температура повітря по Київській області:
- вночі - 14-19 градусів морозу;
- вдень - 5-10 градусів морозу.
Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що може бути з погодою в Україні далі
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, попри те, що завтра похолодання в Україні зміцніє, далі погода може знову різко змінитись.
"Післязавтра (у середу, 18 лютого, - Ред.) - знову черговий південний циклон із Балкан", - пояснила експерт.
Вона уточнила, що через це знову можуть бути:
- снігопади;
- хуртовини;
- сильний вітер.
У Києві цей черговий циклон, за словами Діденко, принесе "ускладнення погоди та підвищення температури повітря".
"Метеопати, ви й так все розумієте. Комунальники, водії - тим паче. Нагадую, що південні циклони мають таку характерну особливість - ходять "серіями", - зауважила спеціаліст.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
