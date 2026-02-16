Синоптики попередили про небезпечну погоду: де в Україні завтра до -19 та ожеледиця

Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища у вівторок, 17 лютого. Тим часом температура повітря у деяких областях вночі може впасти до -19°C.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Чому погода в Україні завтра буде небезпечною

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, 17 лютого небезпечні метеорологічні явища ймовірні у більшості областей.

Йдеться про ожеледицю на дорогах країни (крім півдня та південного сходу).

"І рівень небезпечності, жовтий", - зауважили в УкрГМЦ.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеоявища 17 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з опадами й температурою повітря

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в цілому погода впродовж доби 17 лютого буде хмарною, з проясненнями.

Сніг і дощ ймовірні:

вночі - у Криму;

вдень - у південній та південно-східній частинах України (місцями там може бути також ожеледь).

Вітер у вівторок буде переважно східним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

в середньому по Україні - від 6 до 11 градусів морозу;

у північних областях - від 14 до 19 градусів морозу;

на Закарпатті, півдні та південному сході - від 1 до 6 градусів морозу.

Тим часом вдень 17 лютого температуру повітря прогнозують таку:

в середньому по Україні - від 0 до 5 градусів морозу;

у північних областях - від 5 до 10 градусів морозу;

на Закарпатті, півдні та південному сході - від 0 до 3 градусів тепла;

у Криму - до +7 градусів за Цельсієм.

Прогноз погоди по Україні на завтра (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду прогнозують у Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода у вівторок, 17 лютого, також буде хмарною, з проясненнями. Без істотних опадів.

При цьому мешканців і гостей регіону попереджають про небезпечну ожеледицю на дорогах.

Вітер очікується переважно східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві:

вночі - 14-16 градусів морозу;

вдень - 7-9 градусів морозу.

Температура повітря по Київській області:

вночі - 14-19 градусів морозу;

вдень - 5-10 градусів морозу.

Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що може бути з погодою в Україні далі

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, попри те, що завтра похолодання в Україні зміцніє, далі погода може знову різко змінитись.

"Післязавтра (у середу, 18 лютого, - Ред.) - знову черговий південний циклон із Балкан", - пояснила експерт.

Вона уточнила, що через це знову можуть бути:

снігопади;

хуртовини;

сильний вітер.

У Києві цей черговий циклон, за словами Діденко, принесе "ускладнення погоди та підвищення температури повітря".

"Метеопати, ви й так все розумієте. Комунальники, водії - тим паче. Нагадую, що південні циклони мають таку характерну особливість - ходять "серіями", - зауважила спеціаліст.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)