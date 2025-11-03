Синоптик предупредила о резких изменениях погоды: где ждать дождей завтра и что может быть дальше

В каких областях ждать завтра дождей

"Сегодня, как хотите, но выходите обязательно на улицу! Потому что сегодня из ближайшей перспективы - лучший синоптический день. Солнце и тепло", - рассказала эксперт.

Согласно ее информации, уже завтра (во вторник, 4 ноября), дождь ожидается:

на западе Украины;

на севере страны.

Небольшие дожди возможны также:

в Винницкой области;

в Черкасской области;

в Полтавской области.

"На остальной территории Украины 4-го ноября - без осадков", - подчеркнула синоптик.

Диденко объяснила, что осадки обусловит холодный атмосферный фронт (синяя линия с "колючками" на карте).

Холодный атмосферный фронт (карта: facebook.com/tala.didenko)

Где и как именно изменится температура воздуха

Температура воздуха снизится завтра до дневных +9+13 градусов по Цельсию:

в западных областях;

в северных областях;

в Винницкой области;

в Черкасской области.

При этом несколько теплее погода во вторник будет оставаться:

на юге;

в большинстве центральных областей;

на востоке.

"Завтра здесь предполагается +12+16, на юге - местами до +18 градусов", - уточнила Диденко.

Погода в Киеве 4 ноября будет такой:

небо покроется облаками;

воздух похолодает до +10 градусов;

вероятен дождь.

"Поэтому понимаете, почему сегодня так нужно побыть побольше на воздухе - солнышко и тепло, которое завтра прикроют атмосферный фронт и облака", - отметила синоптик.

Что может быть с погодой в Украине позже

В завершение эксперт поделилась предварительным (возможным) прогнозом погоды в Украине позже:

в течение 4-5 ноября в Украине может преобладать прохладная погода;

в течение 6-10 ноября может потеплеть;

в течение 11-12 ноября возможно ощутимое похолодание.

"Ночью - до "минусов", днем постепенно, во второй половине следующей (!) недели - до +2+8 градусов", - уточнила Диденко.

В то же время она напомнила всем "любителям искажений, капслоков и манипуляций": "более длинный прогноз - ориентировочный, потребует уточнения".

"Но думать и планировать стоит заранее", - подытожила синоптик.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)