Синоптик попередила про різкі зміни погоди: де чекати дощів завтра і що може бути далі

Виходячи з найближчої синоптичної перспективи, сьогодні погода в Україні - із сонцем і теплом - "найкраща". Адже вже незабаром холодний атмосферний фронт принесе в деякі області дощі та зниження температури повітря. Пізніше потепління в листопаді ще можливе, проте це - лише попередній (орієнтовний) прогноз.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Сьогодні, як хочете, але виходьте обов'язково на вулицю! Бо сьогодні з найближчої перспективи - найкращий синоптичний день. Сонце і тепло", - розповіла експерт.
Згідно з її інформацією, вже завтра (у вівторок, 4 листопада), дощ очікується:
Невеликі дощі можливі також:
"На решті території України 4-го листопада - без опадів", - наголосила синоптик.
Діденко пояснила, що опади зумовить холодний атмосферний фронт (синя лінія з "колючками" на карті).
Температура повітря знизиться завтра до денних +9+13 градусів за Цельсієм:
При цьому дещо теплішою погода у вівторок залишатиметься:
"Завтра тут передбачається +12+16, на півдні - подекуди до +18 градусів", - уточнила Діденко.
Погода в Києві 4 листопада буде такою:
"Тому розумієте, чому сьогодні так треба побути побільше на повітрі - сонечко і тепло, яке завтра прикриють атмосферний фронт і хмари", - зауважила синоптик.
Насамкінець експерт поділилась попереднім (можливим) прогнозом погоди в Україні пізніше:
"Вночі - до "мінусів", вдень поступово, в другій половині наступного (!) тижня - до +2+8 градусів", - уточнила Діденко.
Водночас вона нагадала всім "любителям перекручень, капслоків та маніпуляцій": "довший прогноз - орієнтовний, потребуватиме уточнення".
"Але думати й планувати варто заздалегідь", - підсумувала синоптик.
