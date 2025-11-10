Силы спецопераций ударили по нефтебазе "Гвардейская" в Крыму (видео)

Украинские защитники в ночь на 10 ноября атаковали нефтебазу "Гвардейская" на территории временно оккупированного Крыма. Беспилотники попали точно в цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил спецопераций ВСУ в Facebook.

"В ночь на 10 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено успешное поражение нефтебазы ФГКУ "Гвардейский" в н.п. Карьерное, Сакский район, ТОТ Крым, Украина", - отметили в Силах спецопераций.



Беспилотники украинских защитников ударили по насосной станции на территории нефтебазы.

Военные пояснили, что нефтебаза федерального государственного казенного учреждения "Гвардейский" играет ключевую роль в снабжении топливом оккупационных сил в Крыму. Она поддерживает работу российских военных объектов и обеспечивает транспортные нужды армии РФ.

В Силах спецопераций заверили, что продолжат подобные действия, чтобы россияне потеряли способность продолжать наступление.