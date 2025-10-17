ua en ru
Дроны ССО поразили две нефтебазы во временно оккупированном Крыму

Украина, Пятница 17 октября 2025 18:09
Дроны ССО поразили две нефтебазы во временно оккупированном Крыму Иллюстративное фото: силы ССО подожгли две нефтебазы РФ в Крыму (Минобороны Украины)
Автор: Антон Корж

Беспилотники Сил специальных операций в ночь с 16 на 17 октября поразили сразу две нефтебазы россиян во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ССО ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 17 октября ударные дроны ССО атаковали ряд объектов российских оккупантов на полуострове. В результате атаки дронов поражена нефтебаза в населенном пункте Гвардейское.

Также поражено так называемое "федеральное государственное казенное учреждение" (ФГКУ) комбината "Гвардейское" в населенном пункте Карьерное в Сакском районе временно оккупированного Крыма.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага", - сказано в сообщении.

Напомним, что утром 17 октября украинские мониторинговые каналы сообщили, что во временно оккупированном Симферополе и Симферопольском районе прогремели два мощных взрыва. В Гвардейском, вероятно, вспыхнула нефтебаза.

Также, как стало известно, российская противовоздушная оборона ночью 17 октября сбила собственный самолет-истребитель Су-30СМ при попытке отражать атаку дронов. Самолет упал, экипажу якобы удалось выжить, заявили российские пропагандисты.

