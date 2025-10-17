Дроны ССО поразили две нефтебазы во временно оккупированном Крыму

Беспилотники Сил специальных операций в ночь с 16 на 17 октября поразили сразу две нефтебазы россиян во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ССО ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 17 октября ударные дроны ССО атаковали ряд объектов российских оккупантов на полуострове. В результате атаки дронов поражена нефтебаза в населенном пункте Гвардейское.

Также поражено так называемое "федеральное государственное казенное учреждение" (ФГКУ) комбината "Гвардейское" в населенном пункте Карьерное в Сакском районе временно оккупированного Крыма.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки врага", - сказано в сообщении.