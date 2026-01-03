ua en ru
Россия рвется к Купянску, но безуспешно: ВСУ срывают попытки прорыва

Украина, Суббота 03 января 2026 17:02
Россия рвется к Купянску, но безуспешно: ВСУ срывают попытки прорыва Фото: ВСУ контролируют ситуацию в Купянске (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российские войска усилили давление в Купянском районе, однако их попытки проникнуть непосредственно в город завершаются провалом. Украинские силы обороны полностью контролируют ситуацию и срывают инфильтрационные действия противника.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в телеэфире заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Россия сосредоточила основные усилия на левом берегу реки Оскол, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения в направлении Купянска", - сообщил Виктор Трегубов.

По его словам, речь идет не о восстановлении позиций к северу от города, а именно об интенсивном давлении в районе левобережья. В то же время российские подразделения неоднократно пытались зайти в сам Купянск небольшими группами.

"Они пускали группы инфильтрации непосредственно в город, но те туда просто не проходят", - подчеркнул Трегубов.

Он также отметил, что если бы противник имел хотя бы частичный успех, то не потерял бы закрепление в Купянске, которое имел еще два месяца назад.

"Все попытки россиян вернуться в город пока остаются безрезультатными", - подчеркнул он.

Купянское направление

Купянск является стратегически важным логистическим узлом на Харьковщине, поэтому российские войска регулярно пытаются восстановить там присутствие после потери позиций.

В течение последних месяцев оккупанты активизировали боевые действия на этом направлении, делая ставку на инфильтрационные группы и давление с флангов.

Ранее украинские военные неоднократно сообщали, что попытки прорыва в Купянск завершаются значительными потерями для РФ, а город остается под контролем Сил обороны.

Напомним, что представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские войска нарастили интенсивность авиаударов на Купянском и Лиманском направлениях, пытаясь вытеснить украинские силы с левобережья.

Таким образом оккупанты стремятся изменить ситуацию на этом отрезке фронта.

В то же время он напомнил, что Группировка объединенных сил ранее опровергла фейки российской пропаганды о якобы установлении контроля над Купянском.

По словам Трегубова, зачистка города от остатков российских подразделений может продолжаться еще несколько недель, поскольку в Купянске до сих пор находятся единичные очаги оккупантов. Он также отметил, что 12 декабря российские войска оказались в окружении, несмотря на заявления РФ о "дважды освобожденном" городе.

Стоит добавить, что Силы обороны Украины провели успешную контратаку, в результате которой было заблокировано не менее 200 военных РФ и освобожден жилой массив Юбилейный. Во время операции, подготовка к которой продолжалась с осени, противник потерял более тысячи солдат убитыми, а пути подкрепления в город были перекрыты.

