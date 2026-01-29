ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне загнали в ловушку в Купянске полк собственной пехоты, - "АТЕШ"

Украина, Купянск, Четверг 29 января 2026 08:56
UA EN RU
Россияне загнали в ловушку в Купянске полк собственной пехоты, - "АТЕШ" Иллюстративное фото: российские военные в Купянске фактически в ловушке (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россияне загнали в Купянске в ловушку собственный 122-й мотострелковый полк. По документам, эта территория уже "захвачена", а в реальности там идут бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение партизанского движения"АТЕШ".

Агент партизан в 122-м мотострелковом полку ВС РФ рассказал, что на Купянском направлении для этого подразделения сложилась критическая ситуация. Командование полка, чтобы быстрее доложить Кремлю об успехах, отчиталось о якобы "взятии под контроль" ряда позиций в городе и его окрестностях.

В документах россиян "захваченные" позиции указаны, как "тыловые". В реальности там ведутся ожесточенные бои. Это привело к интересному результату: штурмовые группы россиян, зажатые в городской застройке, не могут вызвать помощь и поддержку.

Например, запросы на артиллерийские удары по пулеметным гнездам и снайперским позициям ВСУ не проходят. Артиллерия 122-го полка руководствуется официальными указаниями штаба и докладами, где сказано, что позиции находятся под контролем российской армии. Поэтому огонь по этим координатам запрещен.

Ситуация прямо играет на руку украинским военным, поскольку из-за запрета командиры артиллерийских подразделений отказываются вести огонь и оставляют штурмовиков РФ без прикрытия.

"Пока командование рисует красивые отчеты, их штурмовики методично уничтожаются в огневых мешках без всякого шанса на помощь. Ложь генералов стала самым эффективным оружием против самой же российской армии", - резюмировали в "АТЕШ".

Напомним, что в ВСУ высмеяли и опровергли заявления Валерия Герасимова о якобы захвате российскими войсками поселка Купянск-Узловой. Этот населенный пункт в Харьковской области не только не находится под контролем оккупантов - он даже не расположен непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Купянск также не под контролем РФ. В результате операции ВСУ в декабре город был очищен от россиян, несколько сотен российских военных попали в окружение и истребляются украинскими военными. В частности украинские защитники установили контроль над зданием Купянского городского совета.

По данным украинских военных, все попытки прорыва российских войск в направлении Купянска стабильно завершаются для РФ значительными потерями. Город остается под контролем украинских защитников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Купянск Российская Федерация Украина
Новости
Жертвы, разрушения и пожары: что известно о ночном обстреле Вольнянска, Одессы и Кривого Рога
Жертвы, разрушения и пожары: что известно о ночном обстреле Вольнянска, Одессы и Кривого Рога
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве