Силы обороны поразили интересную цель в оккупированном Крыму

В ночь на пятницу, 27 марта, Силы обороны поразили вражеский радиолокационный комплекс "Валдай" в районе Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Примечательно, что он должен выявлять и противодействовать малоразмерным дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ .

Также в Евпатории была поражена наземная станция управления беспилотниками "Форпост". Кроме того, украинские защитники нанесли удар по командному пункту противника в районе Ольгинки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Силы обороны также поразили склад боеприпасов российских оккупантов в районе Мангуша на ВОТ Донецкой области.

В Генштабе сообщили, что украинские воины также поразили склады материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ВОТ Донецкой области) и Новоселовки (ВОТ Запорожской области).

Кроме того, был нанесен удар по району сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на ВОТ Донецкой области.

Сейчас уточняются масштабы нанесенного ущерба и потери российских оккупантов.

Напомним, 25 марта СБУ сообщила о спецоперации по поражению инфраструктуры нефтетерминала порта Усть-Луга в Ленинградской области. Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по целям на расстоянии 900 км.

Кроме того, 23 марта Силы обороны атаковали стратегические объекты энергетики россиян - нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Также украинским защитникам во время атаки на авиаремонтный завод в Новгородской области удалось повредить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.