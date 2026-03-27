Силы обороны поразили интересную цель в оккупированном Крыму
В ночь на пятницу, 27 марта, Силы обороны поразили вражеский радиолокационный комплекс "Валдай" в районе Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Примечательно, что он должен выявлять и противодействовать малоразмерным дронам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
Также в Евпатории была поражена наземная станция управления беспилотниками "Форпост". Кроме того, украинские защитники нанесли удар по командному пункту противника в районе Ольгинки на временно оккупированной территории Донецкой области.
Силы обороны также поразили склад боеприпасов российских оккупантов в районе Мангуша на ВОТ Донецкой области.
В Генштабе сообщили, что украинские воины также поразили склады материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ВОТ Донецкой области) и Новоселовки (ВОТ Запорожской области).
Кроме того, был нанесен удар по району сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на ВОТ Донецкой области.
Сейчас уточняются масштабы нанесенного ущерба и потери российских оккупантов.
Удары по объектам РФ
Напомним, 25 марта СБУ сообщила о спецоперации по поражению инфраструктуры нефтетерминала порта Усть-Луга в Ленинградской области. Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по целям на расстоянии 900 км.
Кроме того, 23 марта Силы обороны атаковали стратегические объекты энергетики россиян - нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".
Также украинским защитникам во время атаки на авиаремонтный завод в Новгородской области удалось повредить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Отметим, 20 марта командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что российский ударный вертолет Ка-52 стоимостью не менее 16 млн долларов был поражен в районе населенного пункта Надиевка Донецкой области.
Особенностью операции стало использование оптоволоконного FPV-дрона, что позволило эффективно атаковать воздушную цель и ликвидировать экипаж при попытке эвакуации.