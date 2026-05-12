Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии"

12:44 12.05.2026 Вт
2 мин
В чем именно их подозревают?
Елена Чупровская, Юлия Акимова
Миндичу и Чернышеву объявили подозрение по делу о "Династии" Фото: бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич (коллаж РБК-Украина)
НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы, которая отмывала деньги через строительство элитных резиденций под Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и САП.

В НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

Кто получил подозрение

Среди новых подозреваемых, по данным НАБУ:

  • бывший вице-премьер-министр Украины;
  • бизнесмен - один из руководителей преступной группировки, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас";
  • другие лица.

Ранее подозрение уже получил бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он фигурирует в деле под псевдонимом R2.

Схема на 460 миллионов

По версии следствия, в течение 2021-2025 годов участники группы отмывали деньги через строительство коттеджного городка в селе Козин Киевской области. Речь идет о проекте частных резиденций "Династия".

На участке площадью около 8 гектаров возводили:

  • четыре частные резиденции со вспомогательными зданиями;
  • отдельную спа-зону общего пользования.

Чтобы скрыть реальных владельцев, их называли R1, R2, R3 и R4.

Как отмывали деньги

По данным следствия, финансирование шло по двум каналам.

Первый - условно "чистый": подконтрольные одному из фигурантов лица создали жилищно-строительный кооператив "Солнечный берег", через счета которого проходили средства. Это должно было придать схеме вид законности.

Второй - основной: часть средств передавалась наличными непосредственно работникам на строительстве - через личного помощника одного из подозреваемых.

Всего по этому каналу отмыто почти 9 млн долларов США, полученных в том числе от коррупционных схем в "Энергоатоме".

Подозрение объявлено по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины - легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Санкция - лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало, что Ермак отреагировал на подозрение от НАБУ и САП. Он ответил на слухи о том, что на "пленках Миндича" его могли называть "Хирургом".

Впоследствии в НАБУ раскрыли детали дела в отношении "Династии". Участники проекта, по данным следствия, хотели построить четыре резиденции для собственного постоянного проживания. Целью строительства была легализация средств, полученных преступным путем.

На пороге бунта? Почему российские элиты и общество перестали верить Путину
На пороге бунта? Почему российские элиты и общество перестали верить Путину