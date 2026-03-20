Украинские воины повредили российский самолет-разведчик А-50, - Генштаб

16:14 20.03.2026 Пт
2 мин
Самолет, который стал целью украинской атаки, мог находиться на модернизации
aimg Иван Носальский
Украинские воины повредили российский самолет-разведчик А-50, - Генштаб Иллюстративное фото: в РФ был "прилет" по самолету А-50 (росСМИ)

Украинским защитникам во время атаки на авиаремонтный завод в Новгородской области удалось повредить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

Читайте также: ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем, еще один подбили

Повреждение А-50

В Генштабе отметили, что были уточнены результаты атаки на 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса Новгородской области.

"Дополнительно подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации", - уточняет украинское военное командование.

Удары по другим объектам россиян

По данным Генштаба, в ночь на 20 марта украинские воины атаковали объекты Алчевского металлургического комбината на временно оккупированной части Луганской области.

Такое предприятие задействовано в производстве артиллерийских снарядов, там проходит отливка и первичная обработка заготовок большого калибра. Также завод участвует в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии.

Отдельно в Генштабе добавили, что в результате атаки украинских воинов была поражена инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, временно оккупированная часть Запорожской области).

А-50

Российский самолет А-50 - это авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе военно-транспортного Ил-76.

Он предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, передачи информации командным пунктам и наведения истребительной и ударной авиации.

Фактически речь идет о "летающем радаре" и воздушном командном пункте, который координирует действия авиации и позволяет контролировать обстановку на сотни километров вокруг.

А-50 способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 650 км и одновременно сопровождать десятки объектов, передавая данные другим самолетам. Его экипаж насчитывает около 15 человек.

В прошлом году во время операции "Паутина" украинским воинам удалось повредить несколько таких самолетов.

Умер патриарх Филарет: каким был его путь от семинариста до Героя Украины
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО