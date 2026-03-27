Сили оборони "вполювали" цікаву ціль в окупованому Криму

12:57 27.03.2026 Пт
2 хв
Українські захисники уразили кілька важливих цілей окупантів
aimg Валерій Ульяненко
Сили оборони "вполювали" цікаву ціль в окупованому Криму Фото: українські воїни уразили низку важливих об'єктів росіян (Getty Images)

В ніч на п'ятницю, 27 березня, Сили оборони уразили ворожий радіолокаційний комплекс "Валдай" у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Примітно, що він має виявляти та протидіяти малорозмірним дронам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Також у Євпаторії було уражено наземну станцію управління безпілотниками "Форпост". Крім того, українські захисники завдали удару по командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Сили оборони також уразили склад боєприпасів російських окупантів в районі Мангуша на ТОТ Донецької області.

В Генштабі повідомили, що українські воїни також уразили склади матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області).

Крім того, було завдано удару по району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на ТОТ Донецької області.

Наразі уточнюються масштаби завданих збитків та втрати російських окупантів.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, 25 березня СБУ повідомила про спецоперацію з ураження інфраструктури нафтотерміналу порту Усть-Луга у Ленінградській області. Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по цілях на відстані 900 км.

Крім того, 23 березня Сили оборони атакували стратегічні об'єкти енергетики росіян - нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та нафтопереробний завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Також українським захисникам під час атаки на авіаремонтний завод у Новгородській області вдалося пошкодити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Зазначимо, 20 березня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що російський ударний гелікоптер Ка-52 вартістю щонайменше 16 млн доларів було уражено в районі населеного пункту Надіївка Донецької області.

Особливістю операції стало використання оптоволоконного FPV-дрона, що дало змогу ефективно атакувати повітряну ціль і ліквідувати екіпаж під час спроби евакуації.

