"Подарок" на День СБУ: дроны "Альфы" атаковали нефтетерминал в Ленинградской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ .

Этот морской порт - один из ключевых на Балтике, через который россияне осуществляют экспорт сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе с использованием судов "теневого флота".

"Сегодняшняя спецоперация - это символический "подарок" врагу ко Дню СБУ. Очередное напоминание, что в России теперь нет безопасных регионов. Мы и в дальнейшем будем проводить дальнобойную работу, чтобы системно снижать военно-экономический потенциал врага", - подчеркнул и.о. председателя СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

Отмечается, что дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по целям на расстоянии 900 км. Были поражены нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.

Также на территории порта был зафиксирован масштабный пожар, который подтвердил губернатор Ленинградской области.

"Поражение таких объектов, как Усть-Луга, имеет не только тактический, но и стратегический эффект, ведь сокращает валютные поступления в бюджет РФ", - подчеркнули в СБУ.

Эта атака СБУ на российский нефтеэкспорт на Балтике стала уже второй за неделю. В понедельник, 23 марта, дроны Службы поразили порт Приморск - он до сих пор пылает.