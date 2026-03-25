Силы обороны атаковали уникальный боевой ледокол ФСБ

В ночь на среду, 25 марта, Силы обороны Украины поразили корабль российских оккупантов в Ленинградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

"Во время совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе поражен корабль российских оккупантов", - говорится в заявлении.

Согласно предварительной информации, под ударом был патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550. Он планировался для действий в составе Пограничной службы российской ФСБ.

Подобные суда способны выполнять задачи как ледокола, так и военного корабля.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", - отметили в Генштабе ВСУ.

Во время ночной атаки местные жители сообщали о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.

Напомним, в ночь на 25 марта Ленинградскую область России массированно атаковали беспилотники. На территории порта Усть-Луга вспыхнул пожар. Он имеет стратегическое значение для финансирования российской военной машины.