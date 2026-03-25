Силы обороны атаковали уникальный боевой ледокол ФСБ

12:31 25.03.2026 Ср
Судно могло выполнять задачи как ледокола, так и военного корабля
Валерий Ульяненко
Силы обороны атаковали уникальный боевой ледокол ФСБ Фото: пораженный ледокол россиян (t.me exilenova_plus)

В ночь на среду, 25 марта, Силы обороны Украины поразили корабль российских оккупантов в Ленинградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

"Во время совместной операции Сил обороны Украины в Ленинградской области в ночь на 25 марта на Выборгском судостроительном заводе поражен корабль российских оккупантов", - говорится в заявлении.

Согласно предварительной информации, под ударом был патрульный ледокол "Пурга" проекта 23550. Он планировался для действий в составе Пограничной службы российской ФСБ.

Подобные суда способны выполнять задачи как ледокола, так и военного корабля.

"Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты противника как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории Российской Федерации до полного прекращения вооруженной агрессии против Украины", - отметили в Генштабе ВСУ.

Во время ночной атаки местные жители сообщали о пожаре на территории предприятия - загорелось сухогрузное судно. Кроме того, в Выборге вблизи базы ФСБ горело здание.

Атаки дронов на РФ

Напомним, в ночь на 25 марта Ленинградскую область России массированно атаковали беспилотники. На территории порта Усть-Луга вспыхнул пожар. Он имеет стратегическое значение для финансирования российской военной машины.

Отметим, после недавних атак беспилотников Россия временно останавливала экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга. Удары вызвали пожары и перебои в работе инфраструктуры.

Также 23 марта Силы обороны атаковали стратегические объекты энергетики россиян - нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Цены могут расти быстрее: в НБУ предупредили об изменении инфляционной траектории
