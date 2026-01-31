Силы обороны отбили 135 атак за сутки, треть на Покровск: Генштаб обновил сводку

Сегодня на фронте произошло 135 боевых столкновений, украинские военные отбили большинство атак противника. Наиболее напряженной остается линия обороны на Южно-Слобожанском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 16:00 31 января 2026 года российские войска активизировали обстрелы и попытки наступления по всей линии фронта. Всего за сутки зафиксировано 135 боевых столкновений.

Северо-Слобожанское и Курское направления: враг совершил одну попытку наступления и 48 обстрелов, два из которых - реактивными системами залпового огня.

Южно-Слобожанское направление: 14 атак в районах Волчанска, Старицы и Прилепки, четыре боестолкновения продолжаются.

Купянское направление: шесть боестолкновений возле Петропавловки и Новоплатоновки, три продолжаются.

Лиманское направление: украинские войска отбили 18 атак, два боестолкновения продолжаются.

Славянское направление: пять попыток продвижения врага, два боестолкновения продолжаются.

Краматорское направление: атак не зафиксировано.

Константиновское направление: 29 наступательных действий, три продолжаются.

Покровское направление: россияне совершили 51 атаку, украинские защитники отбили 47.

Александровское направление: пять атак, авиаудар понесла Маломихайловка.

Гуляйпольское направление: 18 атак, шесть боестолкновений продолжаются; авиаудары по Верхней Терсе.

Ореховское направление: две атаки врага.

Приднепровское направление: наступательных действий не зафиксировано.

Украинские войска истощают противника вдоль всей линии фронта и в тылу.