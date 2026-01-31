ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны отбили 135 атак за сутки, треть на Покровск: Генштаб обновил сводку

Украина, Суббота 31 января 2026 17:45
UA EN RU
Силы обороны отбили 135 атак за сутки, треть на Покровск: Генштаб обновил сводку Фото: силы обороны Украины отражают атаки РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Сегодня на фронте произошло 135 боевых столкновений, украинские военные отбили большинство атак противника. Наиболее напряженной остается линия обороны на Южно-Слобожанском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 16:00 31 января 2026 года российские войска активизировали обстрелы и попытки наступления по всей линии фронта. Всего за сутки зафиксировано 135 боевых столкновений.

Северо-Слобожанское и Курское направления: враг совершил одну попытку наступления и 48 обстрелов, два из которых - реактивными системами залпового огня.

Южно-Слобожанское направление: 14 атак в районах Волчанска, Старицы и Прилепки, четыре боестолкновения продолжаются.

Купянское направление: шесть боестолкновений возле Петропавловки и Новоплатоновки, три продолжаются.

Лиманское направление: украинские войска отбили 18 атак, два боестолкновения продолжаются.

Славянское направление: пять попыток продвижения врага, два боестолкновения продолжаются.

Краматорское направление: атак не зафиксировано.

Константиновское направление: 29 наступательных действий, три продолжаются.

Покровское направление: россияне совершили 51 атаку, украинские защитники отбили 47.

Александровское направление: пять атак, авиаудар понесла Маломихайловка.

Гуляйпольское направление: 18 атак, шесть боестолкновений продолжаются; авиаудары по Верхней Терсе.

Ореховское направление: две атаки врага.

Приднепровское направление: наступательных действий не зафиксировано.

Украинские войска истощают противника вдоль всей линии фронта и в тылу.

РФ усиливает наступление на Покровск

Напомним, войска РВ осуществили механизированное наступление на село Гришино в районе Покровского направления, однако Силы обороны Украины отбили атаку, уничтожив вражескую бронетехнику и ликвидировав оккупантов.

Бои в районе населенного пункта продолжаются. Оккупанты пытаются увеличить давление, меняя тактику ведения боевых действий на этом участке фронта.

Поселок Гришино расположен к северу от Покровской агломерации. Предыдущая попытка штурма этого населенного пункта состоялась 10 декабря.

Также на Покровском направлении российские войска продолжают пытаться прорвать украинские оборонительные рубежи, используя тактику "просачивания".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Покровск Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве