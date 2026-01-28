ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Враг пытается "просачиваться" через позиции ВСУ на Покровском направлении

Украина, Среда 28 января 2026 01:30
UA EN RU
Враг пытается "просачиваться" через позиции ВСУ на Покровском направлении Фото: военный ВСУ в Покровске (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На Покровском направлении российские войска продолжают попытки продвижения через украинские оборонительные рубежи, применяя тактику "просачивания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николая "Одессы" Гриценко в эфире телемарафона.

По его словам, противник регулярно пытается направлять небольшие штурмовые группы, целью которых являются не прямые боевые столкновения на позициях Сил обороны, а скрытое проникновение и накопление в украинских тылах. В дальнейшем эти группы пытаются атаковать позиции огневой поддержки и подразделения беспилотных систем.

"Постоянно враг пытается продвинуться через наши боевые порядки, проходить через наши рубежи и двигаться в глубину. Тактику просачивания он не меняет", - отметил Гриценко.

В то же время он отметил, что несмотря на сохранение интенсивного давления со стороны противника, во время штурмовых действий российские войска стали привлекать меньше техники.

Попытки военных РФ захватить Покровск

Напомним, ранее о том, что РФ стягивает резервы к Покровску и враг ищет прорыв малыми группами, говорил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, противник наращивает давление, подтягивает резервы к Покровску и пытается найти слабые места в украинской обороне.

Российские войска применяют как спорадические массированные штурмы, так и скрытое продвижение малыми пехотными группами.

Также о том, что российские военные не оставляют попыток оккупировать Покровск и пытаются прорваться в северную часть города, которая находится под контролем Сил обороны Украины, сообщали в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

Там отметили, что с начала декабря во время активных штурмов оперативный резерв россиян - подразделения 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии - уже понес ощутимые потери. Таким образом, враг вынужден насыщать дополнительные подразделения, чтобы продолжать наступление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск ВСУ Война в Украине
Новости
Киев вернется к графикам, но есть нюанс: Шмыгаль предупредил о серьезной проблеме
Киев вернется к графикам, но есть нюанс: Шмыгаль предупредил о серьезной проблеме
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин