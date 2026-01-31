ua en ru
Сили оборони відбили 135 атак за добу, третина на Покровськ: Генштаб оновив зведення

Україна, Субота 31 січня 2026 17:45
Сили оборони відбили 135 атак за добу, третина на Покровськ: Генштаб оновив зведення Фото: сили оборони України відбивають атаки РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Сьогодні на фронті відбулося 135 бойових зіткнень, українські військові відбили більшість атак противника. Найбільш напруженою залишається лінія оборони на Південно-Слобожанському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 16:00 31 січня 2026 року російські війська активізували обстріли та спроби наступу по всій лінії фронту. Всього за добу зафіксовано 135 бойових зіткнень.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки: ворог здійснив одну спробу наступу та 48 обстрілів, два з яких - реактивними системами залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок: 14 атак у районах Вовчанська, Стариці та Приліпки, чотири боєзіткнення тривають.

Куп’янський напрямок: шість боєзіткнень біля Петропавлівки та Новоплатонівки, три тривають.

Лиманський напрямок: українські війська відбили 18 атак, два боєзіткнення тривають.

Слов’янський напрямок: п’ять спроб просування ворога, два боєзіткнення тривають.

Краматорський напрямок: атак не зафіксовано.

Костянтинівський напрямок: 29 наступальних дій, три тривають.

Покровський напрямок: росіяни здійснили 51 атаку, українські захисники відбили 47.

Олександрівський напрямок: п’ять атак, авіаудар зазнала Маломихайлівка.

Гуляйпільський напрямок: 18 атак, шість боєзіткнень тривають; авіаудари по Верхній Терсі.

Оріхівський напрямок: дві атаки ворога.

Придніпровський напрямок: наступальних дій не зафіксовано.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії фронту та у тилу.

РФ посилює настап на Покровськ

Нагадаємо, війська РВ здійснили механізований наступ на село Гришине в районі Покровського напрямку, проте Сили оборони України відбили атаку, знищивши ворожу бронетехніку та ліквідувавши окупантів.

Бої в районі населеного пункту тривають. Окупанти намагаються збільшити тиск, змінюючи тактику ведення бойових дій на цій ділянці фронту.

Селище Гришине розташоване на північ від Покровської агломерації. Попередня спроба штурму цього населеного пункту відбулася 10 грудня.

Також на Покровському напрямку російські війська продовжують намагатися прорвати українські оборонні рубежі, використовуючи тактику "просочування".

