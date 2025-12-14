ВСУ уничтожили российскую колонну на подступах к Гришиному под Покровском
Российские войска 10 декабря пытались осуществить прорыв в направлении села Гришино на юге Покровска, используя колонну из мото- и квадроциклов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.
Отмечается, что попытка наступления состоялась параллельно с механизированным штурмом на другом участке этого же направления.
По имеющейся информации, противник остановился в районе перерезанного логистического маршрута, после чего украинские подразделения нанесли по колонне прицельные удары. Поражение осуществляли операторы беспилотников во взаимодействии с артиллерией.
После разгрома колонны остатки российской пехоты пытались рассредоточиться в поле и лесополосах, однако были уничтожены во время дальнейшей зачистки.
Бои за Покровск
Напомним, накануне главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.
По его словам, после заслушивания докладов командиров корпусов и подразделений были определены конкретные меры для усиления оборонительных рубежей и повышения эффективности действий украинских сил.
В то же время 12 декабря российский пропагандист Владимир Соловьев заявил о якобы полной оккупации Покровска, находясь в центре города. Однако в 7-м корпусе ДШВ эту информацию опровергли, отметив, что противник не способен прорвать оборону на севере, а украинские военные беспрепятственно сбили российский флаг с помощью дрона.