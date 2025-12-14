ua en ru
ВСУ уничтожили российскую колонну на подступах к Гришиному под Покровском

Украина, Воскресенье 14 декабря 2025 10:57
ВСУ уничтожили российскую колонну на подступах к Гришиному под Покровском Иллюстративное фото: дроны и артиллерия остановили наступление РФ на юге Покровска (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска 10 декабря пытались осуществить прорыв в направлении села Гришино на юге Покровска, используя колонну из мото- и квадроциклов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Отмечается, что попытка наступления состоялась параллельно с механизированным штурмом на другом участке этого же направления.

По имеющейся информации, противник остановился в районе перерезанного логистического маршрута, после чего украинские подразделения нанесли по колонне прицельные удары. Поражение осуществляли операторы беспилотников во взаимодействии с артиллерией.

После разгрома колонны остатки российской пехоты пытались рассредоточиться в поле и лесополосах, однако были уничтожены во время дальнейшей зачистки.

ВСУ уничтожили российскую колонну на подступах к Гришиному под Покровском

Бои за Покровск

Напомним, накануне главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.

По его словам, после заслушивания докладов командиров корпусов и подразделений были определены конкретные меры для усиления оборонительных рубежей и повышения эффективности действий украинских сил.

В то же время 12 декабря российский пропагандист Владимир Соловьев заявил о якобы полной оккупации Покровска, находясь в центре города. Однако в 7-м корпусе ДШВ эту информацию опровергли, отметив, что противник не способен прорвать оборону на севере, а украинские военные беспрепятственно сбили российский флаг с помощью дрона.

