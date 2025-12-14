ВСУ уничтожили российскую колонну на подступах к Гришиному под Покровском

Российские войска 10 декабря пытались осуществить прорыв в направлении села Гришино на юге Покровска, используя колонну из мото- и квадроциклов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.

Отмечается, что попытка наступления состоялась параллельно с механизированным штурмом на другом участке этого же направления.

По имеющейся информации, противник остановился в районе перерезанного логистического маршрута, после чего украинские подразделения нанесли по колонне прицельные удары. Поражение осуществляли операторы беспилотников во взаимодействии с артиллерией.

После разгрома колонны остатки российской пехоты пытались рассредоточиться в поле и лесополосах, однако были уничтожены во время дальнейшей зачистки.