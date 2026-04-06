Целью стал не только носитель "Калибров": появились детали атаки на Новороссийск
После ночной атаки дронов на Новороссийск в РФ вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.
Как сообщает РБК-Украина, о последствиях атаки написало издание Reuters.
Огонь охватил причальную зону государственной компании "Транснефть" в черноморском порту Новороссийска.
Где именно горело
Пожар возник вблизи причалов 1, 1а и 2 - ключевых грузовых точек терминала.
Их технические возможности:
- причал 1 - может принимать танкеры грузоподъемностью до 250 000 тонн;
- причал 2 - рассчитан на суда до 90 000 тонн.
Остановилась ли перегрузка нефти
Насколько атака повлияла на работу терминала - до сих пор неизвестно. "Транснефть" на запросы журналистов издания пока не ответила.
Обновлено в 17:35
В Генштабе подтвердили успешную атаку на "Шесхарис".
"В частности, поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис" (Новороссийск, Краснодарский край, рф). Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала", - говорится в сообщении.
Фото: Генштаб показал последствия атаки на РФ (t.me/GeneralStaffZSU)
В то же время источники РБК-Украина в СБУ рассказали, что в результате удара повреждены 6 из 7 нефтеналивных стендеров. Через них осуществляется загрузка и разгрузка нефти с танкеров.
Кроме того, дроны попали по наземной инфраструктуре терминала. В частности, повреждены узловой блок трубопроводной системы и узел учета нефти, возникли пожары.
Напомним, как сообщало РБК-Украина, ночью 5 апреля дроны атаковали Новороссийск - в сети появились видео с пожаром на терминале "Шесхарис" и сообщения о взрывах.
Мэр города подтвердил массированную атаку беспилотников и призвал жителей оставаться в укрытиях.
Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявлял, что один из ударов пришелся по фрегату "Адмирал Григорович". Степень его повреждения устанавливает разведка.
Оценки Киевской школы экономики свидетельствуют о том, что серия предыдущих ударов по нефтяным терминалам России на Балтике - в Приморске и Усть-Луге - нанесла стране-агрессору ущерб почти на миллиард долларов.
Через эти два порта проходит более 40% морского нефтяного экспорта России.