Целью стал не только носитель "Калибров": появились детали атаки на Новороссийск

После ночной атаки дронов на Новороссийск в РФ вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.

Огонь охватил причальную зону государственной компании "Транснефть" в черноморском порту Новороссийска.

Где именно горело

Пожар возник вблизи причалов 1, 1а и 2 - ключевых грузовых точек терминала.

Их технические возможности:

причал 1 - может принимать танкеры грузоподъемностью до 250 000 тонн;

причал 2 - рассчитан на суда до 90 000 тонн.

Остановилась ли перегрузка нефти

Насколько атака повлияла на работу терминала - до сих пор неизвестно. "Транснефть" на запросы журналистов издания пока не ответила.

Обновлено в 17:35

В Генштабе подтвердили успешную атаку на "Шесхарис".

"В частности, поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис" (Новороссийск, Краснодарский край, рф). Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала", - говорится в сообщении.

Фото: Генштаб показал последствия атаки на РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

В то же время источники РБК-Украина в СБУ рассказали, что в результате удара повреждены 6 из 7 нефтеналивных стендеров. Через них осуществляется загрузка и разгрузка нефти с танкеров.

Кроме того, дроны попали по наземной инфраструктуре терминала. В частности, повреждены узловой блок трубопроводной системы и узел учета нефти, возникли пожары.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, ночью 5 апреля дроны атаковали Новороссийск - в сети появились видео с пожаром на терминале "Шесхарис" и сообщения о взрывах.

Мэр города подтвердил массированную атаку беспилотников и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди заявлял, что один из ударов пришелся по фрегату "Адмирал Григорович". Степень его повреждения устанавливает разведка.