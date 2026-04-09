"Можем дотянуться": в ВМС намекнули на новые удары по Новороссийску и экспорту нефти РФ

17:08 09.04.2026 Чт
2 мин
Российские нефтяные деньги "под прицелом"
aimg Валерий Ульяненко
"Можем дотянуться": в ВМС намекнули на новые удары по Новороссийску и экспорту нефти РФ Фото: последствия удара по порту России (Getty Images)

Через крупнейший порт России Новороссийск идет большое количество нефти, экспорт которой позволяет Кремлю финансировать войну в Украине. Этому мешают дальнобойные удары украинских дронов, которые будут продолжаться и дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Он напомнил, что Новороссийск является крупнейшим портом России, и из-за смены сезона объемы экспорта должны увеличиваться. Спикер ВМС предположил, что россияне будут уделять экспортным возможностям больше внимания, учитывая то, что происходит на севере РФ, в Усть-Луге.

"Но есть проблемка - мы туда можем дотянуться. Что-то взрывается и касается еще и экспортных мощностей, которые позволяют оккупантам во время топливного кризиса зарабатывать дополнительные деньги для финансирования войны", - отметил Плетенчук.

Он отметил, что этот промышленный потенциал врага нужно уменьшать, чтобы минимизировать его возможности финансировать агрессию.

Остатки Черноморского флота

Представитель ВМС рассказал, что в Новороссийске сейчас находятся боевые единицы Черноморского флота (ЧФ) страны-агрессора, которые она вывела из временно оккупированного Крыма.

"Если подтвердится поражение одного из фрегатов, в акватории Черного моря останется пять носителей ракет типа "Калибр". Также через Новороссийск идет большое количество нефти, экспорт которой "подпитывает" войну против Украины", - говорится в заявлении Плетенчука.

Он добавил, что при этом условии у оккупантов остается в строю три надводных корабля и две подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет.

Напомним, ночью 5 апреля дроны атаковали Новороссийск - в сети появились видео с пожаром на терминале "Шесхарис" и сообщения о взрывах. Также вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.

Отметим, ВСУ подтвердили, что украинские защитники в ночь на 7 апреля снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, который расположен на берегу Балтийского моря.

Кроме того, удары беспилотников заставили страну-агрессора временно приостановить отгрузку нефти через оба порта - Приморск и Усть-Лугу. Инфраструктура получила существенные повреждения, на объектах возникли пожары.

Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
