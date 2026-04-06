Все в огне: дроны атаковали Новороссийск - горит нефтяной терминал, слышны взрывы

00:30 06.04.2026 Пн
2 мин
Ночь для россиян обещает быть "яркой" и по-настоящему "горячей"
aimg Анастасия Никончук
Фото: МЧС РФ (росСМИ)

Мэр Новороссийска, что в Краснодарском крае РФ, подтвердил массированную атаку неивестных беспилотников на город вечером 5 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Массироованная атака дронов на Новороссийск

Вечером 5 апреля в Краснодарском крае объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Вскоре в сети начали распространяться сообщения о масштабной атаке на регион, в том числе на Новороссийск. Под ударом оказался один из ключевых портов России на Черном море.

Мэр города признал факт атаки и обратился к жителям с просьбой не снимать работу ПВО и оставаться в укрытиях.

Обломки БПЛА и пожар на предприятиях

Местные власти сообщили о падении обломков беспилотников на территории двух предприятий.

"Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска", — оперштаб Краснодарского края.

По официальной информации, пострадавших нет. В одном из случаев возникло возгорание, которое удалось быстро ликвидировать. На местах работают профильные службы.

Удар по нефтяному терминалу

В то же время в соцсетях и телеграм-каналах распространяются сообщения о том, что основной целью атаки стал порт. Osint-аналитики также указывают на возможное попадание по нефтяному терминалу "Шесхарис", где, по предварительным данным, начался пожар.

В сети публикуют видео с места событий. На кадрах слышны крики местных жителей, которые выражают страх и готовятся провести ночь в укрытиях.

Также сообщается о возможных пусках FPV-дронов с беспилотников.

Напоминаем, что за одну ночь на Гуляйпольском направлении украинские пограничники нанесли удар по российской технике на сумму около 28 миллионов долларов. В числе уничтоженных целей оказалась и редкая радиолокационная система "Зоопарк", предназначенная для обнаружения артиллерийских позиций.

Отметим, что в Никополе фиксируют распространение листовок с угрозами о якобы скором наступлении и призывами готовиться к оккупации. Эти сообщения расцениваются как элемент враждебной информационной кампании, направленной на запугивание местных жителей и дестабилизацию ситуации.

Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатов специальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света