Все в огне: дроны атаковали Новороссийск - горит нефтяной терминал, слышны взрывы
Мэр Новороссийска, что в Краснодарском крае РФ, подтвердил массированную атаку неивестных беспилотников на город вечером 5 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
Вечером 5 апреля в Краснодарском крае объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. Вскоре в сети начали распространяться сообщения о масштабной атаке на регион, в том числе на Новороссийск. Под ударом оказался один из ключевых портов России на Черном море.
Мэр города признал факт атаки и обратился к жителям с просьбой не снимать работу ПВО и оставаться в укрытиях.
Обломки БПЛА и пожар на предприятиях
Местные власти сообщили о падении обломков беспилотников на территории двух предприятий.
"Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий Новороссийска", — оперштаб Краснодарского края.
По официальной информации, пострадавших нет. В одном из случаев возникло возгорание, которое удалось быстро ликвидировать. На местах работают профильные службы.
Удар по нефтяному терминалу
В то же время в соцсетях и телеграм-каналах распространяются сообщения о том, что основной целью атаки стал порт. Osint-аналитики также указывают на возможное попадание по нефтяному терминалу "Шесхарис", где, по предварительным данным, начался пожар.
В сети публикуют видео с места событий. На кадрах слышны крики местных жителей, которые выражают страх и готовятся провести ночь в укрытиях.
Также сообщается о возможных пусках FPV-дронов с беспилотников.
