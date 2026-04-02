Силы обороны подвели итоги мартовских ударов по РФ: как они повлияют на врага

20:50 02.04.2026 Чт
Проблемы с ПВО создают пробелы в обороне целых регионов
aimg Екатерина Коваль
Фото: украинский военный с беспилотником (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Силы обороны Украины в течение марта 2026 года нанесли масштабные удары по 5 стратегическим заводам и 10 объектам нефтепереработки на территории России. Это одна из крупнейших кампаний deep strike за время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Военно-промышленный комплекс и авиастроение

В марте украинские силы поразили пять ключевых предприятий, работающих на российскую военную машину.

  • Завод "Кремний Эл" в Брянске - один из крупнейших производителей микроэлектроники для ракет "Искандер" и систем ПВО. После удара цепочка поставок микросхем прервана на срок до полугода.

  • Авиазавод "Авиастар" в Ульяновске - ключевое предприятие по производству и обслуживанию тяжелых транспортников Ил-76 и самолетов-заправщиков Ил-78. Повреждены стоянка и климатическое укрытие, несколько бортов выведены из строя.

  • 123-й авиаремонтный завод в Старой Руссе - крупный центр ремонта авиатехники. Поражены ангары для Ил-76 и поврежден стратегический самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

  • Алчевский металлургический комбинат - занимается изготовлением корпусов крупнокалиберных снарядов и бронированной стали. После попадания там произошел масштабный пожар.

  • Инновационный центр "Гранит" в Севастополе - единственный центр обслуживания систем ПВО С-400 в Крыму. Его поражение сделало невозможным оперативный ремонт этих комплексов, создав длительные пробелы в российском "воздушном куполе".

Нефтепереработка и топливная логистика

Дальнобойные удары по российским НПЗ и терминалам в марте остановили значительную часть нефтяного экспорта РФ на Балтике. Всего поражено 10 объектов, в частности:

  • "Албашнефть" и "Афипский" НПЗ - ключевые поставщики дизеля для южной группировки войск РФ.

  • Порт "Кавказ" и терминал "Шесхарис" в Новороссийске - критические узлы перевалки нефти и топлива для Черноморского флота.

  • Саратовский НПЗ и "Башнефть-Уфанефтехим" - гиганты переработки, обеспечивающие внутренний военный резерв.

  • Киришский и Ярославский НПЗ - основные источники авиационного керосина для аэродромов западного и северного округов РФ.

  • Терминалы "Транснефть - порт Приморск" и "НОВАТЭК-Усть-Луга" - их поражение блокирует валютные поступления от экспорта и останавливает логистику энергоносителей.

Кроме того, уничтожено 14 складов горюче-смазочных материалов, которые обеспечивали оперативную заправку бронетехники непосредственно перед выходом на позиции.

Противовоздушная оборона и флот

В течение марта украинские силы поразили 12 зенитных ракетных комплексов серии С-300/С-400, а также 10 ЗРК малого и среднего радиуса действия ("Тор", "Бук", "Панцирь-С1", "Тунгуска"). Это лишило врага возможности контролировать воздушное пространство над целыми регионами и защищать стратегические тылы.

Также под удары попали патрульный ледокол "Пурга" на Выборгском судостроительном заводе, фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", а также три ракетных комплекса "Искандер" и два "Бастиона", которые использовались для террора гражданской инфраструктуры Украины.

Напомним, мартовская кампания стала продолжением системных ударов по российской военной и нефтяной инфраструктуре. 31 марта беспилотники в пятый раз за 10 дней атаковали порт Усть-Луга, поразив нефтеперерабатывающий терминал.

По данным Reuters, из-за атак дронов, удара по нефтепроводу и захвата танкеров было приостановлено не менее 40% экспортных мощностей РФ.

Кроме того, Силы беспилотных систем вместе с ГУР провели масштабную атаку в Крыму. По данным ВСУ, удалось уничтожить самолет Ан-72 и несколько ударных дронов "Орион".

В то же время украинская ПВО в марте продемонстрировала более высокую эффективность, чем в предыдущие месяцы. Было сбито или подавлено 89,9% вражеских воздушных целей.

