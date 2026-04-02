Меньше бюрократии для ВСУ: в Украине упростили списание имущества, уничтоженного в боях

Защитникам станет проще списывать имущество, которое было уничтожено или повреждено во время боевых действий. В Украине упростили соответствующую процедуру.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины рассказывает, что изменилось и какая теперь процедура.

В чем суть нововведений

Кабинет министров по инициативе Министерства обороны обновил Методику определения остаточной стоимости имущества ВСУ и других военных формирований(постановление №759 от 29 мая 1998 года).

Ранее эта процедура была довольно сложной и отнимала много времени. Для каждой единицы уничтоженного или поврежденного имущества нужно было оформлять акт технического состояния, а также отдельно рассчитывать степень износа. Это создавало дополнительную нагрузку и фактически отвлекало военных от выполнения их основных задач.

Что изменилось

Теперь подход к списанию существенно упростили. Для имущества, которое уничтожено или безвозвратно повреждено во время боевых действий:

больше не нужно оформлять акт технического состояния,

износ автоматически считается 100%,

стоимость фиксируется без уменьшения, независимо от срока использования.

Кроме этого, правительство уточнило порядок индексации стоимости имущества. Также отдельно урегулировали коэффициент износа для беспилотных наземных роботизированных комплексов (НРК), для которых ранее не было четких правил.

Что это означает

Ожидается, что новые правила позволят быстрее оформлять потери имущества и уменьшат бюрократическую нагрузку на подразделения. В то же время это позволит высвободить личный состав, который занимается учетом и списанием, для выполнения задач по назначению.