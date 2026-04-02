Минус Ан-72 и дроны "Орион": в ВСУ раскрыли детали успешных ударов по Крыму (видео)

16:44 02.04.2026 Чт
Силы беспилотных систем вместе с ГУР провели масштабную атаку в Крыму
aimg Сергей Козачук
Фото: ВСУ поразили в Крыму склад с редкими российскими дронами "Орион" (Getty Images)

Украинские военные поразили в Крыму склад с редкими российскими дронами "Орион". Также под удар попали самолет Ан-72П и РЛС, которая обеспечивала наведение авиации оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Детали операции и уничтоженная техника

По информации военных, операторы 1-го отдельного центра СБС в координации с Центром глубинных поражений нанесли серии ударов по военным объектам захватчиков 2 апреля. Главной целью стал склад хранения многоцелевых БпЛА "Орион".

Стоимость одного такого дрона превышает 5 миллионов долларов. Он способен находиться в воздухе до 24 часов и нести авиабомбы или ракеты.

В результате атаки подтверждено уничтожение 4 единиц этой техники.

Кроме состава дронов, украинские силы поразили самолет Ан-72П - борт морского патрулирования, который использовался для слежения за прибрежной зоной.

Еще одной целью стала РЛС П-37 "Меч" - станция предназначена для обнаружения воздушных целей и наведения авиации и ПВО.

"Точность действий и продуманное построение операций СБС подрывают военный потенциал противника быстрее, чем он успевает его восстанавливать", - подчеркнули в подразделении.

Успешные операции ВСУ в Крыму

Напомним, украинские Силы обороны в последнее время значительно активизировали удары по военным объектам оккупантов на полуострове.

Так, 24 марта Силы обороны провели серию точных атак, во время которых была уничтожена пусковая установка "Бастион" - один из ключевых элементов российского ракетного контроля над морем.

Уже 27 марта в районе Гвардейского защитники поразили радиолокационный комплекс "Валдай", который должен был защищать небо от дронов.

Кроме того, 1 апреля массированная атака беспилотников вызвала масштабный блэкаут в Крыму, оставив без света целые районы.

Во Львове убили военного ТЦК, полиция задержала нападавшего
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои