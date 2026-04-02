Минус Ан-72 и дроны "Орион": в ВСУ раскрыли детали успешных ударов по Крыму (видео)

Украинские военные поразили в Крыму склад с редкими российскими дронами "Орион". Также под удар попали самолет Ан-72П и РЛС, которая обеспечивала наведение авиации оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Детали операции и уничтоженная техника

По информации военных, операторы 1-го отдельного центра СБС в координации с Центром глубинных поражений нанесли серии ударов по военным объектам захватчиков 2 апреля. Главной целью стал склад хранения многоцелевых БпЛА "Орион".

Стоимость одного такого дрона превышает 5 миллионов долларов. Он способен находиться в воздухе до 24 часов и нести авиабомбы или ракеты.

В результате атаки подтверждено уничтожение 4 единиц этой техники.

Кроме состава дронов, украинские силы поразили самолет Ан-72П - борт морского патрулирования, который использовался для слежения за прибрежной зоной.

Еще одной целью стала РЛС П-37 "Меч" - станция предназначена для обнаружения воздушных целей и наведения авиации и ПВО.

"Точность действий и продуманное построение операций СБС подрывают военный потенциал противника быстрее, чем он успевает его восстанавливать", - подчеркнули в подразделении.