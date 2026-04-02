Сили оборони підбили підсумки березневих ударів по РФ: як вони вплинуть на ворога
Сили оборони України протягом березня 2026 року завдали масштабних ударів по 5 стратегічних заводах і 10 об’єктах нафтопереробки на території Росії. Це одна з найбільших кампаній deep strike за час повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Військово-промисловий комплекс та авіабудування
У березні українські сили уразили п’ять ключових підприємств, які працюють на російську воєнну машину.
Завод "Кремній Ел" у Брянську – один із найбільших виробників мікроелектроніки для ракет "Іскандер" та систем ППО. Після удару ланцюжок постачання мікросхем перервано на термін до пів року.
Авіазавод "Авіастар" в Ульяновську - ключове підприємство з виробництва та обслуговування важких транспортників Іл-76 та літаків-заправників Іл-78. Пошкоджено стоянку та кліматичне укриття, кілька бортів виведено з ладу.
123-й авіаремонтний завод у Старій Руссі - великий центр ремонту авіатехніки. Уражено ангари для Іл-76 та пошкоджено стратегічний літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
Алчевський металургійний комбінат - займається виготовленням корпусів великокаліберних снарядів та броньованої сталі. Після влучання там сталася масштабна пожежа.
Інноваційний центр "Граніт" у Севастополі - єдиний центр обслуговування систем ППО С-400 у Криму. Його ураження унеможливило оперативний ремонт цих комплексів, створивши тривалі прогалини в російському "повітряному куполі".
Нафтопереробка та паливна логістика
Далекобійні удари по російських НПЗ та терміналах у березні зупинили значну частину нафтового експорту РФ на Балтиці. Загалом уражено 10 об’єктів, зокрема:
"Албашнєфть" та "Афіпський" НПЗ - ключові постачальники дизеля для південного угруповання військ РФ.
Порт "Кавказ" та термінал "Шесхаріс" у Новоросійську - критичні вузли перевалки нафти та пального для Чорноморського флоту.
Саратовський НПЗ та "Башнєфть-Уфанєфтехім" - гіганти переробки, що забезпечують внутрішній військовий резерв.
Кірішський та Ярославський НПЗ - основні джерела авіаційного гасу для аеродромів західного та північного округів РФ.
Термінали "Транснєфть - порт Приморськ" та "НОВАТЕК-Усть-Луга" - їхнє ураження блокує валютні надходження від експорту та зупиняє логістику енергоносіїв.
Крім того, знищено 14 складів паливно-мастильних матеріалів, які забезпечували оперативну заправку бронетехніки безпосередньо перед виходом на позиції.
Протиповітряна оборона та флот
Упродовж березня українські сили уразили 12 зенітних ракетних комплексів серії С-300/С-400, а також 10 ЗРК малого та середнього радіуса дії ("Тор", "Бук", "Панцирь-С1", "Тунгуска"). Це позбавило ворога можливості контролювати повітряний простір над цілими регіонами та захищати стратегічні тили.
Також під удари потрапили патрульний криголам "Пурга" на Виборзькому суднобудівному заводі, фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", а також три ракетні комплекси "Іскандер" і два "Бастіони", які використовувалися для терору цивільної інфраструктури України.
Нагадаємо, березнева кампанія стала продовженням системних ударів по російській військовій та нафтовій інфраструктурі. 31 березня безпілотники вп’яте за 10 днів атакували порт Усть-Луга, уразивши нафтопереробний термінал.
За даними Reuters, через атаки дронів, удар по нафтопроводу та захоплення танкерів було призупинено щонайменше 40% експортних потужностей РФ.
Окрім того, Сили безпілотних систем разом із ГУР провели масштабну атаку в Криму. За даними ЗСУ, вдалося знищити літак Ан-72 та кілька ударних дронів "Оріон".
Водночас українська ППО у березні продемонструвала вищу ефективність, ніж у попередні місяці. Було збито або подавлено 89,9% ворожих повітряних цілей.