Сили оборони підбили підсумки березневих ударів по РФ: як вони вплинуть на ворога

Сили оборони України протягом березня 2026 року завдали масштабних ударів по 5 стратегічних заводах і 10 об’єктах нафтопереробки на території Росії. Це одна з найбільших кампаній deep strike за час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Військово-промисловий комплекс та авіабудування

У березні українські сили уразили п’ять ключових підприємств, які працюють на російську воєнну машину.

Завод "Кремній Ел" у Брянську – один із найбільших виробників мікроелектроніки для ракет "Іскандер" та систем ППО. Після удару ланцюжок постачання мікросхем перервано на термін до пів року.

Авіазавод "Авіастар" в Ульяновську - ключове підприємство з виробництва та обслуговування важких транспортників Іл-76 та літаків-заправників Іл-78. Пошкоджено стоянку та кліматичне укриття, кілька бортів виведено з ладу.

123-й авіаремонтний завод у Старій Руссі - великий центр ремонту авіатехніки. Уражено ангари для Іл-76 та пошкоджено стратегічний літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Алчевський металургійний комбінат - займається виготовленням корпусів великокаліберних снарядів та броньованої сталі. Після влучання там сталася масштабна пожежа.

Інноваційний центр "Граніт" у Севастополі - єдиний центр обслуговування систем ППО С-400 у Криму. Його ураження унеможливило оперативний ремонт цих комплексів, створивши тривалі прогалини в російському "повітряному куполі".

Нафтопереробка та паливна логістика

Далекобійні удари по російських НПЗ та терміналах у березні зупинили значну частину нафтового експорту РФ на Балтиці. Загалом уражено 10 об’єктів, зокрема:

"Албашнєфть" та "Афіпський" НПЗ - ключові постачальники дизеля для південного угруповання військ РФ.

Порт "Кавказ" та термінал "Шесхаріс" у Новоросійську - критичні вузли перевалки нафти та пального для Чорноморського флоту.

Саратовський НПЗ та "Башнєфть-Уфанєфтехім" - гіганти переробки, що забезпечують внутрішній військовий резерв.

Кірішський та Ярославський НПЗ - основні джерела авіаційного гасу для аеродромів західного та північного округів РФ.

Термінали "Транснєфть - порт Приморськ" та "НОВАТЕК-Усть-Луга" - їхнє ураження блокує валютні надходження від експорту та зупиняє логістику енергоносіїв.

Крім того, знищено 14 складів паливно-мастильних матеріалів, які забезпечували оперативну заправку бронетехніки безпосередньо перед виходом на позиції.

Протиповітряна оборона та флот

Упродовж березня українські сили уразили 12 зенітних ракетних комплексів серії С-300/С-400, а також 10 ЗРК малого та середнього радіуса дії ("Тор", "Бук", "Панцирь-С1", "Тунгуска"). Це позбавило ворога можливості контролювати повітряний простір над цілими регіонами та захищати стратегічні тили.

Також під удари потрапили патрульний криголам "Пурга" на Виборзькому суднобудівному заводі, фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", а також три ракетні комплекси "Іскандер" і два "Бастіони", які використовувалися для терору цивільної інфраструктури України.