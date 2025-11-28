Десять объектов за ночь: в СБС подтвердили атаку "Птиц Мадяра" на Россию
В ночь на 28 ноября "Птицы Мадяра" атаковали и вывели из строя Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. Всего в течение ночи было атаковано десять объектов на территории РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.
По данным Бровди, удачно был поражен Саратовский НПЗ "Роснефти", который выпускает более 20 видов нефтепродуктов. Также от временно оккупированного Луганска в Ростовскую область был поражен ряд российских подстанций мощностью в 500 кВ.
"Всего в течение ночи на 28 ноября силами глубинного поражения СБС отработано 10 объектов критической, военной и энергетической инфраструктуры оккупанта с неограниченной географией", - отметил Бровди.
"Мадяр" также сообщил, что удары наносили "Птицы" 1-го отдельного центра СБС (бывший 14-й полк СБС) и подразделение "Графа".
"Бензин становится на болотах жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми. Все это с движением по направлению к полной темноте, холодной зимней и длительной. Блэки-блэки на болотах - это не страшно... Дальше будет, интенсивнее и громче", - пообещал он.
Отметим, в ночь на 28 ноября в России на и временно оккупированных территориях Украины гремели взрывы. Россияне жаловались на атаки дронов, сильные взрывы были слышны в Саратове и во временно оккупированном Крыму.
На утро Генеральный штаб ВС Украины подтвердил, что за ночь с 27 на 28 ноября Силы обороны удачно поразили НПЗ в Саратовской области РФ, место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и другие объекты оккупантов.
А 27 ноября украинские дроны долетели до Чечни. Взрывы прогремели на территории военного городка Росгвардии "Ахмат-Север" в Грозном.