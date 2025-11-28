Десять объектов за ночь: в СБС подтвердили атаку "Птиц Мадяра" на Россию

В ночь на 28 ноября "Птицы Мадяра" атаковали и вывели из строя Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России. Всего в течение ночи было атаковано десять объектов на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

По данным Бровди, удачно был поражен Саратовский НПЗ "Роснефти", который выпускает более 20 видов нефтепродуктов. Также от временно оккупированного Луганска в Ростовскую область был поражен ряд российских подстанций мощностью в 500 кВ.

"Всего в течение ночи на 28 ноября силами глубинного поражения СБС отработано 10 объектов критической, военной и энергетической инфраструктуры оккупанта с неограниченной географией", - отметил Бровди.

"Мадяр" также сообщил, что удары наносили "Птицы" 1-го отдельного центра СБС (бывший 14-й полк СБС) и подразделение "Графа".

"Бензин становится на болотах жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми. Все это с движением по направлению к полной темноте, холодной зимней и длительной. Блэки-блэки на болотах - это не страшно... Дальше будет, интенсивнее и громче", - пообещал он.