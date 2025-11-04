ua en ru
"Бить, а не ныть": полк СБС "Рейд" уничтожил редкий Т-80БВМ на пограничье Днепропетровщины

Вторник 04 ноября 2025 17:35
UA EN RU
"Бить, а не ныть": полк СБС "Рейд" уничтожил редкий Т-80БВМ на пограничье Днепропетровщины Фото: Т-80БВМ (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

Бойцы 413-го полка Сил беспилотных систем (СБС) "Рейд" успешно разбили новый и редкий вид штурмовой техники армии РФ на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Этот удачный удар сорвал планы врага по продвижению вглубь украинской территории.

Об этом заявил военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

По его словам, эффективная работа бойцов "Рейда" не дала "бронированному кулаку врага зайти вглубь территории Днепропетровской области".

"Если бы вражеская техника там бы прошла, кремлевская пропаганда получила бы повод говорить о "наступлении танков на Днепропетровскую область", со всеми вытекающими последствиями. Но эффективная работа бойцов "Рейда" такой план врага сорвала", - отметил эксперт.

Уничтоженная техника оказалась редкой для армии РФ модернизацией - танк Т-80БВМ, оснащенный противоминными тралами, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новым типом антидроновой защиты из арматуры.

"Действительно, всего несколько дней назад стало известно о появлении у россиян вот этого "вундерваффе" - Т-80БВМ с противоминными тралами, средствами РЭБ и новым типом антидроновой защиты из арматуры", - подчеркнул Киричевский.

Он добавил, что такой "апгрейд" является частью вражеского "отдельного фетиша на то, чтобы делать свои ОБТ максимально сложной целью для наших ударных БПЛА".

Эксперт отметил, что Т-80 является редким семейством танков для россиян. Из-за исчерпания запасов и проблем с производством, каждый такой танк "стал на "вес золота" и распределяется исключительно в "элитные" части.

Кроме того, он отметил, что чем больше россияне будут "апгрейдить" свои танки, "тем меньше будет их маневренность и быстрее будет исчерпываться ресурс. Из-за чего потери и неудачи армии РФ будут еще больше".

Недавно оккупационные силы распространили в сети пропагандистский видеоролик, где ложно утверждали о захвате села Вербово на Днепропетровщине. Эта информация была оперативно опровергнута.

Как сообщило Командование 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), на самом деле на территорию Вербового проникла только российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Ее целью было снять постановочное видео с демонстрацией установки флага.

Однако вражеская ДРГ была ликвидирована. Сейчас населенный пункт Вербово полностью находится под надежным контролем 110-й ОМБр.

Стоит отметить, что это не первая дезинформационная попытка россиян: ранее они уже безосновательно заявляли о взятии под контроль села Калиновское на той же Днепропетровщине.

