Операторы 14-го полка СБС ударили по подстанциям в оккупированной Луганщине - часть региона без света

Понедельник 03 ноября 2025 11:00
UA EN RU
Операторы 14-го полка СБС ударили по подстанциям в оккупированной Луганщине - часть региона без света Иллюстративное фото: оккупированная Луганщина осталась без света (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Операторы 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов / 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем нанесли серию успешных ударов по энергетической инфраструктуре врага, поражены несколько электроподстанций, питающих оккупированную Луганскую область.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление полка на официальном Тelegram-канале.

По сообщениям военных, поражены подстанции - "Кислородная-2", "Победа", "Новодонбасская", "Коммунарская", "Липецка" и "Черкасская". После ударов на отдельных объектах вспыхнули пожары, в результате чего большая часть оккупированной Луганской области осталась без электроснабжения.

В сообщении 14 полка отмечается, что для атак применялись управляемые ударные беспилотные летательные аппараты FP-1. Официальные публикации подразделения и показанные кадры демонстрируют последствия поражений и подтверждают масштаб повреждений энергетических объектов.

"По результатам впечатлений, большая часть оккупированной Луганщины осталась без электроснабжения - это прямой ответ на атаки россиян по энергетической инфраструктуре подконтрольной Украине части Донецкой области", - отмечается в сообщении.

Уничтожение или вывод из строя узловых подстанций ослабляет возможности противника восстанавливать логистику и хозяйственную деятельность на оккупированных территориях.

Напомним, FP-1 - управляемый ударный БпЛА, известный как один из типов "камикадзе"-дронов, производимый украинской компанией Fire Point. Такие беспилотники используются для точечных поражений инфраструктурных и военных объектов.14-й полк - один из ключевых исполнителей операций с применением ударных БпЛА в составе Сил беспилотных систем.

Как сообщалось ранее, 30 октября российские Telegram-каналы писали, что во всех населенных пунктах оккупированной Луганской области исчез свет. Сетью распространили видео задымления в районе Луганской ТЭС.

