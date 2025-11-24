"Птицы Мадяра" атаковали подстанцию и химзавод в Крыму: командующий СБС показал видео
Силы беспилотных систем атаковали Перекопский бромный завод в городе Красноперекопск во временно оккупированном Крыму. Также под атакой была магистральная подстанция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook.
"Птицы СБС посетили химзавод БРОМ, работающий на ВПК оккупанта", - говорится в посте "Мадяра".
Завод "Бром" - одно из крупнейших промышленных предприятий в Крыму и единственный производитель бромсодержащих химических соединений в Восточной Европе. Он специализируется на производстве брома, бромидов и другой химической продукции для промышленности. Продукция завода используется в химической, фармацевтической и резинотехнической промышленности.
Также в ночь на 23 ноября Силы беспилотных систем атаковали 220-киловольтную магистральную подстанцию "Красноперекопск".
"Красноперекопская ПС - один из ключевых узлов энергосистемы оккупированного полуострова. Блекано ряд энергообъектов на оккупированных территориях", - отметил Роберт "Мадяр" Бровди.
Он подчеркнул, что "визит вежливости" оккупантам нанесен "Птицами 1 отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС)".
"Бензин становится на болотах жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми", - добавил Бровди.
Какие объекты атаковали "Птицы Мадяра"
Как писало РБК-Украина, 13 ноября стало известно, что "Птицы Мадяра" уничтожили базу российских ударных дронов "Орион" в Крыму.
Ранее, 13 сентября 2025 года, бойцы 414-й бригады "Птиц Мадяра" уже сбили один из таких дронов "Орион" в воздухе. По словам "Мадяра", ликвидация хранилища в Крыму стала логическим продолжением этой операции.
В начале ноября Роберт "Мадяр" Бровди намекнул, что Россию ожидают блэкауты. В частности, Силы обороны готовят ответные удары.
Он намекнул, чтобы россияне готовили спички, свечи и фонарики, а также внепланово воспользовалось "своими любимыми гирляндами на батарейках".
И уже в ночь на 2 ноября подразделения Сил беспилотных систем поразили пять подстанций в глубине Российской Федерации.