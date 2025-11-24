"Птицы Мадяра" атаковали подстанцию и химзавод в Крыму: командующий СБС показал видео

Силы беспилотных систем атаковали Перекопский бромный завод в городе Красноперекопск во временно оккупированном Крыму. Также под атакой была магистральная подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Роберта "Мадяра" Бровди в Facebook .

"Птицы СБС посетили химзавод БРОМ, работающий на ВПК оккупанта", - говорится в посте "Мадяра".

Завод "Бром" - одно из крупнейших промышленных предприятий в Крыму и единственный производитель бромсодержащих химических соединений в Восточной Европе. Он специализируется на производстве брома, бромидов и другой химической продукции для промышленности. Продукция завода используется в химической, фармацевтической и резинотехнической промышленности.

Также в ночь на 23 ноября Силы беспилотных систем атаковали 220-киловольтную магистральную подстанцию "Красноперекопск".

"Красноперекопская ПС - один из ключевых узлов энергосистемы оккупированного полуострова. Блекано ряд энергообъектов на оккупированных территориях", - отметил Роберт "Мадяр" Бровди.

Он подчеркнул, что "визит вежливости" оккупантам нанесен "Птицами 1 отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС)".

"Бензин становится на болотах жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми", - добавил Бровди.