"Птицы Мадяра" уничтожили базу российских ударных дронов "Орион" в Крыму

Украинские военные уничтожили логово хранения и обслуживания российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион" во временно оккупированном Крыму, в районе населенного пункта Кировское.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал командующий СБС Роберт Бровди "Мадяр".

По его словам, бойцы подразделения "Птицы Мадяра" нанесли удар по врагу ночью 13 ноября. Именно это подразделение 1-го отдельного центра СБС (ранее - 14-й полк СБС, - ред.) провело операцию, в результате которой объект противника был уничтожен.

Ранее, 13 сентября 2025 года, бойцы 414-й бригады "Птиц Мадяра" уже сбили один из таких дронов "Орион" в воздухе. По словам "Мадяра", ликвидация хранилища в Крыму стала логическим продолжением этой операции.

"Орион" - это российский разведывательно-ударный дрон, способный нести авиабомбы и ракеты "воздух-земля". Его технические характеристики позволяют находиться в воздухе до 24 часов на высоте до 7,5 тысяч метров, а размах крыльев составляет 16,3 метра. Такой беспилотник считается редким и дорогим образцом в российском арсенале.