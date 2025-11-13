"Птицы Мадяра" уничтожили базу российских ударных дронов "Орион" в Крыму
Украинские военные уничтожили логово хранения и обслуживания российских ударно-разведывательных беспилотников "Орион" во временно оккупированном Крыму, в районе населенного пункта Кировское.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал командующий СБС Роберт Бровди "Мадяр".
По его словам, бойцы подразделения "Птицы Мадяра" нанесли удар по врагу ночью 13 ноября. Именно это подразделение 1-го отдельного центра СБС (ранее - 14-й полк СБС, - ред.) провело операцию, в результате которой объект противника был уничтожен.
Ранее, 13 сентября 2025 года, бойцы 414-й бригады "Птиц Мадяра" уже сбили один из таких дронов "Орион" в воздухе. По словам "Мадяра", ликвидация хранилища в Крыму стала логическим продолжением этой операции.
"Орион" - это российский разведывательно-ударный дрон, способный нести авиабомбы и ракеты "воздух-земля". Его технические характеристики позволяют находиться в воздухе до 24 часов на высоте до 7,5 тысяч метров, а размах крыльев составляет 16,3 метра. Такой беспилотник считается редким и дорогим образцом в российском арсенале.
Кто производит компоненты для "Ориона"
Около трети компаний, причастных к производству российских дронов "Орион", до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Это, по данным украинской разведки, создает реальную угрозу продолжения поставок критических компонентов и, соответственно, ведения Россией войны против Украины.
Среди идентифицированных предприятий - производители оптико-электронных систем, наземных станций связи и полимерно-композитных материалов для корпусов беспилотников.
"Такие разработки, как "Орион", представляют опасность не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира. Ведь технологии и комплектующие могут передаваться союзникам России - Ирану и КНДР, что увеличивает риски их военного использования в других регионах", - отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины