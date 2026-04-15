Две РЛС, склады и другие важные цели: Генштаб отчитался о точных ударах по тылам РФ

Силы обороны Украины поразили вражескую РЛС из состава ЗРК С-400, логистические объекты и сосредоточение живой силы российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, 14 апреля и в ночь на 15 апреля украинские военные нанесли удары по ряду объектов врага.

РЛС

В частности, поражена радиолокационная станция 96Л6 из состава ЗРК С-400 в районе Красногорского (временно оккупированная часть Запорожской области), а также радиолокационная станция "Небо-СВУ" в Гвардейском (временно оккупированный Крым).

Склады

На временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны нанесли удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Терпенье.

В Донецкой области, вблизи населенного пункта Горное, поражен склад дронов.

В районе Мариуполя уничтожены цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного - склады материально-технических ресурсов оккупантов.

Поражение живой силы

В районах населенных пунктов Ивановский и Волфинский Курской области РФ, а также Красногорское Запорожской области, Березовое Днепропетровской области, Родинское Донецкой области и Олешки Херсонской области наносились удары по живой силе врага.

Также поражены другие важные объекты российских войск.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем системно работать над снижением боевого потенциала врага и противодействием вооруженной агрессии РФ.