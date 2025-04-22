Перемирие на 5-7 лет: Египет и Катар предложили Израилю и ХАМАС новое соглашение

Египет и Катар, которые являются посредниками в переговорах между Израилем и группировкой ХАМАС о прекращении огня и соглашения по заложникам, сделали новое предложение сторонами. Оно предусматривает, в частности, многолетнее перемирие.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Представители Каира и Дохи предложили Израилю и ХАМАС в случае согласования соглашения перемирие сроком на 5-7 лет, официальное прекращение войны, полный вывод израильских сил (ЦАХАЛ) из Сектора Газа, и освобождение "всех израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах".

О таких предложениях со стороны посредников рассказал британскому изданию высокопоставленный палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Стоит заметить, что в предложении не уточняется, будут ли также освобождены не израильские заложники, которых до сих пор удерживают боевики ХАМАС. Считается, что двое из заложников - тайский и непальский граждане - остаются живыми. Также нет уточнений о возвращении тел двух тайцев и танзанийца.

Палестинский источник BBC сообщает, что ХАМАС выразил готовность уступить контроль над территорией анклава любому согласованному палестинскому образованию, будь то Палестинская администрация или новосозданный административный орган.

Палестинский чиновник также рассказал, что посреднические усилия являются серьезными, и что террористическая группировка ХАМАС продемонстрировала "беспрецедентную гибкость".

Между тем британский вещатель добавляет, что Израиль пока не прокомментировал план, и что "высокопоставленная делегация" ХАМАС отправится в Каир для следующих консультаций.

Вопрос о перемирии в Секторе Газа

Напомним, 19 января Израиль и террористическая группировка ХАМАС договорились об установлении режима прекращения огня в Секторе Газа, и об обмене заложниками и задержанными.

Обе стороны зимой этого года провели несколько раундов обменов заложниками, однако в марте ХАМАС отказалось продолжать обмен. и израильская армия возобновила боевые действия в анклаве.

В конце марта Иерусалим заявил о готовности возобновить перемирие в Секторе Газа, также израильская сторона выдвинула определенные требования к ХАМАС. Группировка в свою очередь не дает согласия на предложения Израиля, и выдвигает свои условия.

15 апреля стало известно, что боевики ХАМАС отказались от последнего израильского предложения. В частности, группировка отвергает требование о своем разоружении. Зато израильская сторона акцентирует, что ХАМАС не должен иметь контроля на территории Сектора Газа в послевоенный период.