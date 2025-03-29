Израиль начал наземную операцию в Рафахе для расширения зоны безопасности
Израиль расширил наземную операцию на юге Газы. Войска ЦАХАЛа продвинулись к району Аль-Джнейна в Рафахе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Израильские военные заявили, что за последние несколько часов они расширили свое наземное наступление на юге сектора Газа.
По данным издания, ЦАХАЛ заявил, что войска устремились в район Аль-Джнейна в Рафахе в рамках усилий по расширению буферной зоны вдоль границ Полосы.
ЦАХАЛ говорит, что во время операции войска уничтожили инфраструктуру ХАМАС в этом районе. Кроме того, издание отметило, что в течение выходных были нанесены десятки авиаударов по инфраструктуре ХАМАСа и Палестинского исламского джихада.
Цели включали склады оружия, ракетные установки и здания, которые использовались террористическими группами, сообщает ЦАХАЛ.
Военные добавили, что в результате ударов также были убиты несколько террористов, в том числе тех, кто стоял за минометными обстрелами Израиля.
Нарушение перемирия
Напомним, недавно между Израилем и ХАМАС возобновились активные боевые действия. Причина в том, что боевики отказались выдавать Израилю заложников.
На фоне этого израильские войска нанесли ряд ударов по объектам боевиков в Секторе Газа.
Более подробно о том, почему ХАМАС затягивает процесс выдачи заложников, - в материале РБК-Украина.
Заметим, что на прошлой неделе Израиль сообщил, что рассматривает возможность проведения масштабной наземной операции в Газе. По их данным, это может включать военную оккупацию на несколько месяцев.
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