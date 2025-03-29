ua en ru
Сб, 29 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Израиль начал наземную операцию в Рафахе для расширения зоны безопасности

Израиль, Суббота 29 марта 2025 20:38
UA EN RU
Израиль начал наземную операцию в Рафахе для расширения зоны безопасности Фото: Израиль начал наземную операцию в Рафахе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Израиль расширил наземную операцию на юге Газы. Войска ЦАХАЛа продвинулись к району Аль-Джнейна в Рафахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Израильские военные заявили, что за последние несколько часов они расширили свое наземное наступление на юге сектора Газа.

По данным издания, ЦАХАЛ заявил, что войска устремились в район Аль-Джнейна в Рафахе в рамках усилий по расширению буферной зоны вдоль границ Полосы.

ЦАХАЛ говорит, что во время операции войска уничтожили инфраструктуру ХАМАС в этом районе. Кроме того, издание отметило, что в течение выходных были нанесены десятки авиаударов по инфраструктуре ХАМАСа и Палестинского исламского джихада.

Цели включали склады оружия, ракетные установки и здания, которые использовались террористическими группами, сообщает ЦАХАЛ.

Военные добавили, что в результате ударов также были убиты несколько террористов, в том числе тех, кто стоял за минометными обстрелами Израиля.

Нарушение перемирия

Напомним, недавно между Израилем и ХАМАС возобновились активные боевые действия. Причина в том, что боевики отказались выдавать Израилю заложников.

На фоне этого израильские войска нанесли ряд ударов по объектам боевиков в Секторе Газа.

Более подробно о том, почему ХАМАС затягивает процесс выдачи заложников, - в материале РБК-Украина.

Заметим, что на прошлой неделе Израиль сообщил, что рассматривает возможность проведения масштабной наземной операции в Газе. По их данным, это может включать военную оккупацию на несколько месяцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль
NEWS
Несмотря на атаки России. Вэнс считает, что энергетическое перемирие действует
Несмотря на атаки России. Вэнс считает, что энергетическое перемирие действует
DAILY
Сделка по недрам с США: что не так с идеей Трампа и чем рискует Украина
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сделка по недрам с США: что не так с идеей Трампа и чем рискует Украина