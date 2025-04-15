Мир в Газе под вопросом: ХАМАС отказался от последнего израильского предложения

Египет, выступающий в роли посредника, представил группировке ХАМАС новое израильское предложение по прекращению огня в Секторе Газа. Но ХАМАС считает, что предложение не соответствует его требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel и Reuters .

"Проект, который мы получили в рамках переговоров о прекращении огня в Газе, является израильским проектом, и он впервые включает в себя разоружение ХАМАСа в рамках переговоров о второй фазе прекращения огня", - сказал официальный представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри.

Он добавил, что "это миллион красных линий", и что ХАМАС отвергает ее.

Ранее Сами Абу Зухри заявил агентству Reuters, что предложение не соответствует требованию палестинской группировки, чтобы Израиль взял на себя обязательство полностью прекратить боевые действия.

Однако Абу Зухри говорит, что ХАМАС готов освободить всех заложников одним махом, в обмен на прекращение войны и отступление сил ЦАХАЛа из Сектора Газа.