ХАМАС тянет время. Почему сорвались мирные инициативы Трампа на Ближнем Востоке

Мирное соглашение между Израилем и ХАМАС, которое продвигал президент США Дональд Трамп, сошло на нет. И на Ближнем Востоке снова начались активные боевые действия.

РБК-Украина объясняет, почему дипломатия США дала лишь временный результат и как события могут развиваться дальше.

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Пока Трамп пытается модерировать переговоры о завершении войны России против Украины, на грани срыва оказалось другое его достижение – по ХАМАС и Израилю.

Еще до инаугурации Трампа его эмиссар на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф заставил обе стороны пойти на болезненный компромисс и реализовать соглашение о постепенном обмене заложниками, в обмен на прекращение огня, вывод израильской армии из Сектора Газа и освобождение членов ХАМАС из израильских тюрем. Теперь это соглашение перестало действовать, а Израиль возобновил атаки на террористов. С перспективой возобновления масштабной военной операции.

Почему сорвалось соглашение

Учитывая взаимное недоверие Израиля и ХАМАС друг к другу, соглашение было разбито на промежуточные этапы. Первый длился 42 дня. Во время него удалось освободить часть заложников.

Второй этап должен был начаться 3 февраля и предусматривал полный выход Израиля из Сектора Газа и согласие окончательно прекратить войну в обмен на освобождение остальных живых заложников. По нему стороны долгое время вели переговоры, но не пришли к согласию.

Израиль заявил, что ХАМАС отказался от всех предложенных соглашений по освобождению заложников. По официальным данным, из плена не вернули 59 человек, 24 из них, как считается, до сих пор живы. Кроме того, ХАМАС обвиняют в планировании новых атак на израильских гражданских, перехвате гуманитарной помощи, поступающей в Сектор Газа. На основе этих данных премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац приняли решение действовать силой.

"Позиция ХАМАСа более-менее понятна. Они осознают, что прекращение войны и освобождение заложников означает, что следующим этапом будет демилитаризация Газы и выстраивание режима, где ХАМАСа не будет", – сказал РБК-Украина израильский политолог, профессор Университета Бар-Илан Зеев Ханин, – Поэтому задача ХАМАСа – это потянуть время, а это означает затянуть процесс освобождения заложников или обмена".

Возобновление боевых действий также улучшает внутриполитическое положение премьер-министра Беньямина Нетаньяху, который во время сделки с ХАМАС сталкивался с критикой части партнеров по коалиции.

"Наиболее радикально настроенный фланг действующей правящей коалиции считает, что в дилемме – освободить заложников или уничтожить ХАМАС – так сказать, первую роль играет уничтожение ХАМАС, поэтому они требовали возобновления военных действий", – сказал Ханин.

Роль США

Команда Трампа долгое время пыталась различными методами стимулировать ХАМАС к переговорам. 12 февраля президент США пригрозил: если группировка не освободит всех заложников, то "откроются врата ада". Впоследствии он пояснил, что это означает карт-бланш на действия Израиля.

Последняя попытка уговорить ХАМАС состоялась на прошлой неделе. Спецпосланник Трампа Уиткофф представил новое компромиссное предложение. Оно предусматривало продление первого этапа прекращения огня на несколько недель, в обмен на освобождение пяти живых заложников.

Представитель ХАМАСа Абдель-Латиф Аль-Кануа 18 марта заявил Reuters, что группировка все еще поддерживает связь с посредниками, и заинтересована в завершении выполнения первоначального соглашения. По его словам, ХАМАС не отказывался от предложения Уиткоффа о временном продлении режима прекращения огня, и на самом деле "воспринял это положительно". По информации издания Asharq Al-Awsat, группировка может принять решение уже в ближайшее время.

Тем не менее, с затягиванием переговоров террористы явно не просчитали реакцию Трампа. И он таки принял решение дать Израилю "зеленый свет" на удары по ХАМАС.

Начнется ли наземная операция в Газе

Во время перемирия ХАМАС, благодаря контролю за распределением гуманитарной помощи, поступающей в Газу, имеет возможность вербовать новых боевиков среди населения анклава. Несмотря на то, что они имеют мало боевого опыта, это снова создает угрозу для Израиля.

"ХАМАС шаг за шагом создавал новую реальность, каждый раз расширяя красные линии – до того момента, что еще немного и все полуторагодовые завоевания – разгром организованной инфраструктуры, ликвидация значительной части их военного и даже политического крыла – все это может уйти в прошлое", – отметил РБК-Украина Ханин.

По его словам, сейчас совпадают интересы США, израильского политического руководства и израильского общества в том, чтобы продолжить операцию и таки добить ХАМАС. В частности, Трамп хочет, чтобы конфликт закончился быстро. И в этой ситуации он будет готов предоставлять Израилю карт-бланш на короткое время, но не навсегда.

"Израильское политическое руководство тоже заинтересовано, потому что по крайней мере для премьер-министра и его команды – это стабильность коалиции, это прохождение бюджета. И если все это пройдет и коалиция устоит, то выборы, которых требует большинство населения, не состоятся еще год", – отметил эксперт.

Если в ближайшее время ХАМАС не согласится на продление соглашения, возрастает вероятность возобновления масштабной наземной операции в Секторе Газа. Правда, в таком случае возрастает и риск гибели заложников.

"На сегодняшний день две трети израильтян считают, что возвращение заложников важнее уничтожения ХАМАС. Но на какой-то момент, думаю, значительная часть из этих двух третей израильтян готова дать израильским политикам и военным шанс", – резюмировал Ханин.

Впрочем, принятие решения о такой операции будет зависеть не только от локальных событий, но и от региональной динамики. А здесь многое определяется политикой США в отношении Ирана, новой власти в Сирии, Йемена, и других горячих точек на Ближнем Востоке.