Сикорский назвал условие, при котором Польша простит Фицо визит в Россию

Польша может простить премьеру Словакии Роберту Фицо визит в Россию, если он поможет разблокировать помощь для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennikn.

Детали заявления

По словам главы польской дипломатии, он ознакомился с недавним интервью словацкого лидера, которое показалось ему положительным.

"Несколько дней назад я читал интервью с премьер-министром Фицо. Он на самом деле звучал очень позитивно. Если он разблокирует помощь Украине, но также обратится к России, возможно, мы сможем ему простить", - отметил Сикорский во время конференции по безопасности.

Ожидания относительно помощи

Сикорский также отметил, что ожидает возможной отмены санкций по помощи Украине от нового венгерского правительства.

Кроме того, он напомнил об уже одобренном кредите для Украины в размере 90 миллиардов евро.