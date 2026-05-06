ua en ru
Ср, 06 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Сікорський назвав умову, за якої Польща пробачить Фіцо візит до Росії

22:16 06.05.2026 Ср
2 хв
Варшава готова переглянути ставлення до поїздки словацького прем'єра
aimg Сергій Козачук
Сікорський назвав умову, за якої Польща пробачить Фіцо візит до Росії Фото: прем'єр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Польща може пробачити прем'єру Словаччини Роберту Фіцо візит до Росії, якщо він допоможе розблокувати допомогу для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennikn.

Читайте також: Фіцо збирається зустрітися з Путіним у Москві 9 травня, але не на параді

Деталі заяви

За словами глави польської дипломатії, він ознайомився з нещодавнім інтерв'ю словацького лідера, яке здалося йому позитивним.

"Кілька днів тому я читав інтерв'ю з прем'єр-міністром Фіцо. Він насправді звучав дуже позитивно. Якщо він розблокує допомогу Україні, але також звернеться до Росії, можливо, ми зможемо йому пробачити", - зазначив Сікорський під час конференції з безпеки.

Очікування щодо допомоги

Сікорський також зазначив, що очікує можливого скасування санкцій щодо допомоги Україні від нового угорського уряду.

Крім того, він нагадав про вже схвалений кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро.

Парад в Москві

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує відвідати Москву 9 травня для участі у заходах з нагоди закінчення Другої світової війни. Під час цього візиту він збирається провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Тим часом у Москві готуються до "святкування" 9 травня з безпрецедентними заходами безпеки, через що місцеві жителі стикнуться з низкою обмежень. Зокрема, у місті будуть відключені інтернет, не працюватимуть банкомати та закриються аеропорти.

Крім того, стало відомо, що військовий парад на Красній площі цьогоріч пройде без традиційної демонстрації танків і бронемашин. Замість цього на площі з'являться лише піші колони військових, які безпосередньо беруть участь у війні проти України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія вже довоювалася до того, що її головний парад залежить від України. Він попередив агресора про "справедливі відповіді" та наголосив, що це є сигналом для закінчення повномасштабної війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Роберт Фіцо Парад у Москві
Новини
Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження
Кабмін зняв заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць, але є обмеження
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту