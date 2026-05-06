Сікорський назвав умову, за якої Польща пробачить Фіцо візит до Росії

Польща може пробачити прем'єру Словаччини Роберту Фіцо візит до Росії, якщо він допоможе розблокувати допомогу для України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennikn.

Деталі заяви

За словами глави польської дипломатії, він ознайомився з нещодавнім інтерв'ю словацького лідера, яке здалося йому позитивним.

"Кілька днів тому я читав інтерв'ю з прем'єр-міністром Фіцо. Він насправді звучав дуже позитивно. Якщо він розблокує допомогу Україні, але також звернеться до Росії, можливо, ми зможемо йому пробачити", - зазначив Сікорський під час конференції з безпеки.

Очікування щодо допомоги

Сікорський також зазначив, що очікує можливого скасування санкцій щодо допомоги Україні від нового угорського уряду.

Крім того, він нагадав про вже схвалений кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро.