ua en ru
Сб, 20 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Сибіга жорстко відповів Орбану на заяви про війну РФ проти України

Україна, Субота 20 грудня 2025 12:32
UA EN RU
Сибіга жорстко відповів Орбану на заяви про війну РФ проти України Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Глава МЗС Андрій Сибіга відповів угорському прем'єру Віктору Орбану, який висловив сумнів у тому, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повдіомляє РБК-Україна, про це Сибіга написав у Twitter.

Що передувало

Напередодні Орбан заявив, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ. Цинічна заява політика пролунала на тлі рішення ЄС щодо подальшої фінансової підтримки Києва.

"Вони спокійно снідають вдома, п'ють каву і думають, що з моральної точки зору правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, звичайно, не такій вже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але зрештою, вони будуть платити", - заявив Орбан.

Реакція МЗС

"Так само незрозуміло, як це було для угорського керівництва у 1939 році", - написав на це Сибіга.

Таким чином міністр провів історичну паралель із періодом Другої світової війни, коли Угорщина була союзницею нацистської Німеччини. У 1940 році країна приєдналася до пакту держав Осі, брала участь у вторгненні до Югославії та воювала проти СРСР на Східному фронті, зазнавши значних втрат.

Після поразки під Сталінградом становище Угорщини різко погіршилося: у 1944 році країну окупували німецькі війська, а бойові дії на її території тривали до 1945 року.

Варто зазначити, що регент Угорщини Міклош Хорті наприкінці війни намагався вивести країну з союзу з нацистами, однак ці спроби завершилися провалом через німецьку окупацію.

Репараційний кредит для України

Нагадаємо, Європейська комісія виступила з ініціативою надати Україні репараційний кредит у розмірі 140 млрд євро, використавши заморожені російські активи. Однак Бельгія блокує цю пропозицію, адже саме на її території зосереджена найбільша частина активів РФ.

У разі якщо компромісу досягти не вдасться, в ЄС розглядають альтернативний варіант - так званий "план Б". Йдеться про перехідний кредит для підтримки України на початку 2026 року, який фінансуватиметься за рахунок запозичень самого Євросоюзу.

Варто зазначити, що в четвер, 18 грудня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає тему використання заморожених російських активів фактично "закритою". За його словами, в межах ЄС може сформуватися блокувальна меншість країн, які виступлять проти надання Україні репараційного кредиту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Орбан Андрій Сибіга
Новини
РФ вдарила по Україні "Іскандерами" та 51 дроном: деталі нічного обстрілу
РФ вдарила по Україні "Іскандерами" та 51 дроном: деталі нічного обстрілу
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ