Сибіга жорстко відповів Орбану на заяви про війну РФ проти України
Глава МЗС Андрій Сибіга відповів угорському прем'єру Віктору Орбану, який висловив сумнів у тому, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
Як повдіомляє РБК-Україна, про це Сибіга написав у Twitter.
Що передувало
Напередодні Орбан заявив, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ. Цинічна заява політика пролунала на тлі рішення ЄС щодо подальшої фінансової підтримки Києва.
"Вони спокійно снідають вдома, п'ють каву і думають, що з моральної точки зору правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, звичайно, не такій вже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але зрештою, вони будуть платити", - заявив Орбан.
Реакція МЗС
"Так само незрозуміло, як це було для угорського керівництва у 1939 році", - написав на це Сибіга.
Таким чином міністр провів історичну паралель із періодом Другої світової війни, коли Угорщина була союзницею нацистської Німеччини. У 1940 році країна приєдналася до пакту держав Осі, брала участь у вторгненні до Югославії та воювала проти СРСР на Східному фронті, зазнавши значних втрат.
Після поразки під Сталінградом становище Угорщини різко погіршилося: у 1944 році країну окупували німецькі війська, а бойові дії на її території тривали до 1945 року.
Варто зазначити, що регент Угорщини Міклош Хорті наприкінці війни намагався вивести країну з союзу з нацистами, однак ці спроби завершилися провалом через німецьку окупацію.
Репараційний кредит для України
Нагадаємо, Європейська комісія виступила з ініціативою надати Україні репараційний кредит у розмірі 140 млрд євро, використавши заморожені російські активи. Однак Бельгія блокує цю пропозицію, адже саме на її території зосереджена найбільша частина активів РФ.
У разі якщо компромісу досягти не вдасться, в ЄС розглядають альтернативний варіант - так званий "план Б". Йдеться про перехідний кредит для підтримки України на початку 2026 року, який фінансуватиметься за рахунок запозичень самого Євросоюзу.
Варто зазначити, що в четвер, 18 грудня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає тему використання заморожених російських активів фактично "закритою". За його словами, в межах ЄС може сформуватися блокувальна меншість країн, які виступлять проти надання Україні репараційного кредиту.