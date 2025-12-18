Орбан заявил, что идея ЕС по использованию российских активов "мертва"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что идея Европейского Союза по использованию замороженных активов России для репарационного кредита Украине "мертва"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Он добавил, что ЕС должен оставаться в стороне от войны в Украине и работать над достижением мира.

По словам венгерского премьера, в ЕС найдется достаточно стран-членов для формирования блокирующего меньшинства против предложения по репарационному кредиту для Украины.

Орбан, который уже прибыл в Брюссель на саммит лидеров Евросоюза, заявил журналистам, что считает вопрос использования замороженных российских активов "мертвым".

Репарационный кредит для Украины

Напомним, Еврокомиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит на 140 млрд евро за счет замороженных активов России.

Однако Бельгия блокирует эту инициативу, поскольку на ее территории сохраняется наибольшая доля активов России.

Если договориться не удастся, то ЕС будет рассматривать "план Б" - переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.

Страны ЕС пока не пришли к единому решению вопроса о финансировании Украины перед саммитом 18-19 декабря. Часть стран призывает использовать замороженные активы РФ, другая часть выступает за совместные заимствования стран ЕС.

В то же время Германия предупредила ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.

Также сообщалось, что США оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на нужды Украины. Если решение не примут, Киев может столкнуться с экономическими проблемами.

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия отказалась от идеи гарантирования репарационного кредита Украине за счет замороженных активов РФ. В то же время в ЕС отвергли это утверждение.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите ЕС, где обсудят репарационный кредит.