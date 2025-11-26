ЕС разрабатывает "план Б", если не удастся согласовать репарационный кредит Украине, - РоІітісо

Европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного кредита Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание напомнило, что на саммите в прошлом месяце лидеры ЕС надеялись согласовать предложение об использовании замороженных резервов России для предоставления Украине репарационного кредита в размере 140 млрд евро.

Однако эта идея до сих пор вызывает предостережения у Бельгии, на территории которой хранится большая часть российских средств.

Несмотря на интенсивные переговоры между Бельгией и Еврокомиссией в течение последних недель, бельгийский премьер Барт де Вевер все еще опасается юридической ответственности.

Поэтому в Брюсселе сейчас рассуждают о том, как помочь Украине в случае, если предложение о репарационном кредите не будет готово вовремя, чтобы лидеры ЕС могли его одобрить на саммите 18 декабря.

По словам источников Politico, одним из вариантов, который набирает поддержку, является "переходный" кредит, финансируемый за счет заимствований ЕС, чтобы поддержать Украину в первые месяцы 2026 года.

Отмечается, что это даст больше времени для организации полноценного репарационного кредита с использованием российских активов таким образом, который устроит Бельгию, чтобы обеспечить долгосрочное решение.

Двое дипломатов заявили, что Украине могут предложить погасить начальный переходный кредит ЕС после получения финансирования из долгосрочного репарационного кредита.

Послы стран ЕС обсудили возможные варианты с Еврокомиссией на встрече в Брюсселе 25 ноября.

По словам одного из чиновников, осведомленного о ходе обсуждений, такие страны, как Франция, Германия, Нидерланды, Литва и Люксембург, призвали Еврокомиссию продолжить работу над предложениями по финансированию Украины.

В долгосрочной перспективе репарационный кредит широко рассматривается как единственный вариант для Украины.

Страны-члены ЕС не желают использовать свои национальные бюджеты для предоставления Украине денежных грантов. Многие из них уже борются с бюджетным дефицитом и высокими затратами на заимствования. Поэтому ключевым моментом считается убедить бельгийцев присоединиться к этой инициативе.

"Одной из идей может быть объединение варианта репарационного кредита с одним из других вариантов. Но это не должно занять слишком много времени, потому что, конечно, сейчас есть ощущение срочности, и оно неотложное", - отметил собеседник издания.

Politico предполагает, что самым большим препятствием будет то, что такой вид заимствований ЕС потребует единодушной поддержки 27 стран-членов, а Венгрия уже давно выступает против новых мер, направленных на финансирование Украины.