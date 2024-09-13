Сибига и Сикорский сделали заявления по поводу украинского легиона в Польше

Украинские военные, вероятно, будут готовиться на территории Польши. Сейчас продолжаются переговоры по созданию украинского легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского и его коллеги Андрея Сибиги на пресс-конференции в МИД Украины.

"В соглашении, которое подписали Зеленский с Туском, есть положения, предусматривающие взаимодействие обеих сторон в подготовке украинского военного подразделения на территории Польши, которое будет состоять из добровольцев граждан Украины, проживающих за рубежом", - напомнил Сибига.

В то же время он пояснил, что для того, чтобы это перешло в практическую плоскость, должны осуществиться определенные практические шаги на уровне министерств обороны.

"Они сейчас на стадии финализации. И поскольку это чувствительный вопрос, то после того, как будут завершены необходимые подготовительные мероприятия, этот проект перейдет в практическую плоскость", - добавил он.

Сикорский подтвердил слова Сибиги и пояснил, что страны обсуждали дела по набору украинцев в украинский легион в Польше.

"Мы не будем вдаваться в подробности, чтобы не давать России дополнительную информацию и давать ей шансы на саботаж. Но надо сказать, что мы немножко продвинули дело вперед. Польша поддерживает готовность подготовить украинское подразделение на территории Польши", - отметил глава польского МИД.