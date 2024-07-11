В Польше уже тысячи желающих вступить в Украинский легион, - Сикорский
В Польше идет набор в новообразованный Украинский легион - украинское добровольческое военное подразделение. Несколько тысяч человек уже заявили о своем желании вступить в это подразделение.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.
"В Польше мы начинаем готовить первую украинскую бригаду добровольцев. У нас проживает до 1 миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия. Интересно, что многие из них действительно хотят служить и приносить пользу своим соотечественникам, но они говорят: мы не хотим, чтобы нас отправляли воевать без надлежащей подготовки и снаряжения", - заявил он.
Министр отметил, что польская сторона обеспечит добровольцев обучением и снаряжением, а затем эти люди будут отправлены в Украину с правом возвращения в Польшу после ротации.
"Если бы так поступила каждая европейская страна, в Украине было бы несколько бригад", - признал Сикорский.
Украинский легион в Польше
8 июля Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Соглашение предусматривает ряд важных мер, направленных на повышение обороноспособности обеих стран.
В частности, Польша продолжит подготовку украинских военных на своей территории. Также будет создан легион добровольцев из числа украинцев, которые находятся в странах ЕС. Добровольцы смогут подписать контракт с Вооруженными силами Украины.
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