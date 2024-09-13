Сибіга та Сікорський зробили заяви щодо українського легіону в Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви глави Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та його українського колеги Андрія Сибіги на пресконференції в МЗС України.

"В угоді, яку підписали Зеленський з Туском, є положення, які передбачають взаємодію обох сторін у підготовці українського військового підрозділу на території Польщі, який складатиметься з добровольців громадян України, які проживають за кордоном", - нагадав Сибіга.

Водночас він пояснив, що для того, щоб це перейшло в практичну площину, мають здійснитись певні практичні кроки на рівні міністерств оборони.

"Вони зараз на стадії фіналізації. І оскільки це чутливе питання, то після того, як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проект перейде в практичну площину", - додав він.

Сікорський підтвердив слова Сибіги та пояснив, що країни обговорювали справи щодо набору українців до українського легіону в Польщі.

"Ми не будемо вдаватися в подробиці, щоб не давати Росії додаткову інформацію та давати їй шанси на саботажі. Але треба сказати, що ми трошки просунули справу вперед. Польща підтримує готовність підготувати український підрозділ на території Польщі", - зауважив глава польського МЗС.