Стало известно, как в Польше будут набирать добровольцев в Украинский легион

Польша не будет заниматься поиском украинцев для набора в Украинский легион. Такую процедуру реализуют при помощи украинских консульств.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил в эфире " Польского радио ".

Он рассказал, что Польша будет осуществлять только подготовку Украинского легиона. При этом любых других обязательств для Варшавы не предусмотрено.

"Польское государство не принимает никакого участия в этом процессе (наборе - ред.), потому что не может, согласно закону. Поэтому набор будет происходить с помощью украинских консульских учреждений", - уточнил Залевский.

По его словам, добровольцев, которые захотят вступить в Украинский легион, будут набирать в украинских консульских учреждениях. При этом в Польше пройдет базовая подготовка, ее организует польская армия.

После обучения солдаты, которые вступят в Украинский легион, отправятся в Украину и будут нести там службу на передовой, уточнил Залевский.

"Они будут иметь право на возвращение, потому что это также важно, чтобы после прохождения военной службы они смогли вернуться туда, откуда они выехали, туда, где они оставили свои семьи", - отметил чиновник.