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Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности

Понедельник 08 июля 2024 15:01
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Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание состоялось в Варшаве.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Польши - премьер-министр Польши Дональд Туск.

Соглашение о гарантиях безопасности впервые среди уже подписанных двусторонних документов предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.

Впервые будет создан "Украинский легион", который будет готовить личный состав Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши. К нему смогут присоединиться граждане Украины, которые временно находятся в Польше и других странах.
Соглашение также содержит блок по сотрудничеству в оборонной промышленности, в частности, размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

Польша также расширит свою помощь Украине, используя логистический центр POLLOGHUB и сотрудничая с ЛитПолУкрбригом для поддержки украинских Вооруженных сил.

Кроме того, соглашение направлено на углубление сотрудничества в невоенной сфере, включая разведку, кибербезопасность, морскую и информационную безопасность, а также защиту критической инфраструктуры. Отдельные блоки соглашения касаются экономического восстановления и восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.

Сферы политического сотрудничества между Украиной и Польшей охватывают вопросы евроинтеграции, воплощение Украинской формулы мира, санкционную политику, возмещение ущерба, нанесенного Украине, и привлечение агрессора к ответственности.

Польша четко подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

Гарантии безопасности

Украина заключила уже 21 двустороннее соглашение о безопасности. К числу партнеров, готовых оказать поддержку при агрессии, кроме США, присоединились Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Польша.

В конце июня Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по гарантиям безопасности.

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