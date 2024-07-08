Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание состоялось в Варшаве.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.
Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Польши - премьер-министр Польши Дональд Туск.
Соглашение о гарантиях безопасности впервые среди уже подписанных двусторонних документов предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве Украины, выпущенных в направлении Польши.
Впервые будет создан "Украинский легион", который будет готовить личный состав Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши. К нему смогут присоединиться граждане Украины, которые временно находятся в Польше и других странах.
Соглашение также содержит блок по сотрудничеству в оборонной промышленности, в частности, размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.
Польша также расширит свою помощь Украине, используя логистический центр POLLOGHUB и сотрудничая с ЛитПолУкрбригом для поддержки украинских Вооруженных сил.
Кроме того, соглашение направлено на углубление сотрудничества в невоенной сфере, включая разведку, кибербезопасность, морскую и информационную безопасность, а также защиту критической инфраструктуры. Отдельные блоки соглашения касаются экономического восстановления и восстановления, пограничной инфраструктуры и развития транзитного потенциала.
Сферы политического сотрудничества между Украиной и Польшей охватывают вопросы евроинтеграции, воплощение Украинской формулы мира, санкционную политику, возмещение ущерба, нанесенного Украине, и привлечение агрессора к ответственности.
Польша четко подтверждает свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.
Гарантии безопасности
Украина заключила уже 21 двустороннее соглашение о безопасности. К числу партнеров, готовых оказать поддержку при агрессии, кроме США, присоединились Великобритания, Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Польша.
В конце июня Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по гарантиям безопасности.
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