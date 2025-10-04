Сибига об атаке на Шостку: РФ применила жесточайшую тактику - "двойной удар"

"Это были прицельные и преднамеренные удары российских дронов по пассажирским поездам в Шостке, Сумская область. Не один, а два удара подряд. Это одна из самых жестоких российских тактик - так называемый "двойной удар", когда второй удар попадает по спасателям и людям, которые эвакуируются", - сказал Сибига.

По его словам, российские террористы должны получить жесткий ответ за этот "преднамеренный и грубый террор против гражданских". Он считает, что для этого нужны новые сокрушительные санкции.

"Нужно новое усиление поддержки Украины. Это можно сделать и нужно сделать, чтобы повысить цену этой войны для России. Путин должен почувствовать личную опасность продолжения этой войны для себя и своего режима", - отметил глава МИД.

Удар по вокзалу в Шостке

Днем субботы, 4 октября, российская армия ударила дронами по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области и поезду "Шостка-Киев".

"Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре - по пассажирскому поезду сообщением Шостка-Киев", - отметили в ОВА.