Сибіга про атаку на Шостку: РФ застосувала найжорстокішу тактику - "подвійний удар"

"Це були прицільні та навмисні удари російських дронів по пасажирських потягах у Шостці, Сумська область. Не один, а два удари підряд. Це одна з найжорстокіших російських тактик - так званий "подвійний удар", коли другий удар потрапляє по рятувальниках і людям, що евакуюються", - сказав Сибіга.

За його словами, російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей "навмисний і брутальний терор проти цивільних". Він вважає, що для цього потрібні нові нищівні санкції.

"Потрібне нове посилення підтримки України. Це можна зробити і потрібно зробити, щоб підвищити ціну цієї війни для Росії. Путін має відчути особисту небезпеку продовження цієї війни для себе та свого режиму", - зазначив глава МЗС.

Удар по вокзалу у Шостці

Вдень суботи, 4 жовтня, російська армія вдарила дронами по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області та потягу "Шостка-Київ".

"Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі - у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ", - зазначили в ОВА.