Си Цзиньпин приедет к Путину на парад 9 мая

Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на празднование победы СССР над нацистской Германией во время Второй мировой войны. Парад состоится 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия победы", - сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов.

Моргулов сообщил, что Си Цзиньпин в ответ пригласил президента России Владимира Путина в Китай на празднование годовщины окончания Второй мировой войны, которое запланировано на сентябрь.

В декабре Кремль заявил, что пригласил "многие страны" принять участие в праздновании 80-й годовщины окончания войны, которую на территории России называют "Великой отечественной войной".

День победы

Напомним, в Украине ранее День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов также отмечали 9 мая. Но в 2023 году были внесены изменения и праздничный день перенесен, поскольку именно в этот день победу над нацизмом вспоминает большинство народов мира и именно 8 мая 1945 вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта.

На территории России 9 мая является центральным днем официального культа "победобесия".

В Украине отношение ко Дню победы претерпело существенные изменения. Сейчас это один из двух наименее популярных праздников.

Москва вступила во Вторую мировую войну на стороне нацисткой Германии в 1939 году. Однако в июне 1941 года Гитлер напал на СССР.

Враждебный Китай

Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В сентябре 2024 года Йенс Столтенберг, который занимал пост генсека НАТО, заявил, что Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. "Китай - это тот, кто обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует Россия", - заявил Столтенберг.

По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев считают Китай враждебной страной. Хуже украинцы относятся только к России и ее союзникам - Ирану, Беларуси и КНДР.