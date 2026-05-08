Премьер Словакии едет в Москву с миссией от президента Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец на заседании европейского комитета парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marker.sk.
Что сказал словацкий МИД
По словам Хованца, Фицо также может получить от Путина ценную информацию о том, как российский президент видит усилия по завершению войны.
Госсекретарь подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо общаться со всеми сторонами конфликта - и ЕС должен присутствовать за столом переговоров, где будет заключаться мирное соглашение.
Хованец также отметил, что уже несколько лидеров из Западной Европы начали продвигать мысль о необходимости диалога с Путиным по завершению войны.
Накануне 9 мая президент Владимир Зеленский предостерег от поездок в Москву. Он напомнил, что Украина предлагала режим прекращения огня с 6 мая, однако Кремль проигнорировал эту инициативу.
Тем временем российские власти подтвердили, что 9 мая в Москве полностью отключат мобильный интернет и СМС. Ограничения коснутся даже ресурсов, входящих в "белый список".
Во многих регионах РФ массово отменяют парады и вводят дополнительные ограничения на празднование. Эксперты отмечают: от прежнего размаха празднования 9 мая не осталось и следа.