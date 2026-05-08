Премьер Словакии едет в Москву с миссией от президента Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец на заседании европейского комитета парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marker.sk .

Что сказал словацкий МИД

По словам Хованца, Фицо также может получить от Путина ценную информацию о том, как российский президент видит усилия по завершению войны.

Госсекретарь подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо общаться со всеми сторонами конфликта - и ЕС должен присутствовать за столом переговоров, где будет заключаться мирное соглашение.

Хованец также отметил, что уже несколько лидеров из Западной Европы начали продвигать мысль о необходимости диалога с Путиным по завершению войны.