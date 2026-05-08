Премьер Словакии едет в Москву с миссией от президента Украины

00:12 08.05.2026 Пт
Фицо - посредник между Зеленским и Путиным?
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец на заседании европейского комитета парламента.

Что сказал словацкий МИД

По словам Хованца, Фицо также может получить от Путина ценную информацию о том, как российский президент видит усилия по завершению войны.

Госсекретарь подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо общаться со всеми сторонами конфликта - и ЕС должен присутствовать за столом переговоров, где будет заключаться мирное соглашение.

Хованец также отметил, что уже несколько лидеров из Западной Европы начали продвигать мысль о необходимости диалога с Путиным по завершению войны.

Накануне 9 мая президент Владимир Зеленский предостерег от поездок в Москву. Он напомнил, что Украина предлагала режим прекращения огня с 6 мая, однако Кремль проигнорировал эту инициативу.

Тем временем российские власти подтвердили, что 9 мая в Москве полностью отключат мобильный интернет и СМС. Ограничения коснутся даже ресурсов, входящих в "белый список".

Во многих регионах РФ массово отменяют парады и вводят дополнительные ограничения на празднование. Эксперты отмечают: от прежнего размаха празднования 9 мая не осталось и следа.

