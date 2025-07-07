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Швейцария выделит около 6,3 млрд долларов на восстановление Украины

Киев, Понедельник 07 июля 2025 22:02
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Швейцария выделит около 6,3 млрд долларов на восстановление Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президентка Национального совета Федерального собрания Швейцарии Майя Риникер (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Швейцария решила выделить на восстановление Украины 5 млрд франков (около 6,3 млрд долларов). Помощь предоставят в течение следующих годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как отметили в ОП, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президенткой Национального совета Федеральных собраний Швейцарии Майей Риникер.

"Я считаю, что это важные сигналы в столь сложный для людей период – видеть лидеров стран, сторонников, наших партнеров, которые нас поддерживают. И видеть их не только в столице, поэтому мы очень высоко ценим это", - подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства поблагодарил за поддержку гуманитарного разминирования Украины, а также финансовую помощь, "в том числе решение выделить 5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины на протяжении следующих годов".

Президент напомнил и об организации в Швейцарии саммита мира в прошлом году. Такое мероприятие стало важным шагом в мирном процессе.

"Наша позиция неизменна: мы осуждаем российскую агрессию против Украины, мы остаемся преданными всеобъемлющему, справедливому и продолжительному миру, международному праву и Уставу ООН", - отметила Риникер.

Зеленский обсудил с Риникер возвращение детей, которых депортировала Россия. Швейцария уже рассматривает присоединение к Международной коалиции за возвращение украинских детей, продолжаются соответствующие процедуры в парламенте. Еще одной темой обсуждений стала работа швейцарских компаний в Украине.

Новая помощь от швейцарской компании

Напомним, ранее швейцарская компания PFIFFNER-Group пообещала передать Украине энергетическое оборудование, стоимость которого оценивается в 100 тысяч франков (около 126 тысяч долларов).

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