Швейцария выделит около 6,3 млрд долларов на восстановление Украины
Швейцария решила выделить на восстановление Украины 5 млрд франков (около 6,3 млрд долларов). Помощь предоставят в течение следующих годов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Как отметили в ОП, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президенткой Национального совета Федеральных собраний Швейцарии Майей Риникер.
"Я считаю, что это важные сигналы в столь сложный для людей период – видеть лидеров стран, сторонников, наших партнеров, которые нас поддерживают. И видеть их не только в столице, поэтому мы очень высоко ценим это", - подчеркнул Зеленский.
Глава украинского государства поблагодарил за поддержку гуманитарного разминирования Украины, а также финансовую помощь, "в том числе решение выделить 5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины на протяжении следующих годов".
Президент напомнил и об организации в Швейцарии саммита мира в прошлом году. Такое мероприятие стало важным шагом в мирном процессе.
"Наша позиция неизменна: мы осуждаем российскую агрессию против Украины, мы остаемся преданными всеобъемлющему, справедливому и продолжительному миру, международному праву и Уставу ООН", - отметила Риникер.
Зеленский обсудил с Риникер возвращение детей, которых депортировала Россия. Швейцария уже рассматривает присоединение к Международной коалиции за возвращение украинских детей, продолжаются соответствующие процедуры в парламенте. Еще одной темой обсуждений стала работа швейцарских компаний в Украине.
Новая помощь от швейцарской компании
Напомним, ранее швейцарская компания PFIFFNER-Group пообещала передать Украине энергетическое оборудование, стоимость которого оценивается в 100 тысяч франков (около 126 тысяч долларов).
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