Швейцария выделит около 6,3 млрд долларов на восстановление Украины

Швейцария решила выделить на восстановление Украины 5 млрд франков (около 6,3 млрд долларов). Помощь предоставят в течение следующих годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как отметили в ОП, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президенткой Национального совета Федеральных собраний Швейцарии Майей Риникер.

"Я считаю, что это важные сигналы в столь сложный для людей период – видеть лидеров стран, сторонников, наших партнеров, которые нас поддерживают. И видеть их не только в столице, поэтому мы очень высоко ценим это", - подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства поблагодарил за поддержку гуманитарного разминирования Украины, а также финансовую помощь, "в том числе решение выделить 5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины на протяжении следующих годов".

Президент напомнил и об организации в Швейцарии саммита мира в прошлом году. Такое мероприятие стало важным шагом в мирном процессе.

"Наша позиция неизменна: мы осуждаем российскую агрессию против Украины, мы остаемся преданными всеобъемлющему, справедливому и продолжительному миру, международному праву и Уставу ООН", - отметила Риникер.

Зеленский обсудил с Риникер возвращение детей, которых депортировала Россия. Швейцария уже рассматривает присоединение к Международной коалиции за возвращение украинских детей, продолжаются соответствующие процедуры в парламенте. Еще одной темой обсуждений стала работа швейцарских компаний в Украине.