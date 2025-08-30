От железной дороги до жилья: Швейцария инвестирует более 100 млн долларов в восстановление Украины
Швейцарский бизнес выделит более 100 миллионов долларов на восстановление и развитие Украины. Проекты охватят энергетику, инфраструктуру и гуманитарное разминирование и стартуют уже этой осенью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
По данным министерства, более 93 млн швейцарских франков, или более 114 млн долларов, будут выделены на проекты по восстановлению и развитию Украины в рамках Меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Швейцарской Конфедерацией.
Речь идет о проектах в сферах энергетики, инфраструктуры, жилья, здоровья, образования и гуманитарного разминирования, которые стартуют уже осенью.
Среди проектов, которые ожидаются к внедрению, более 80% уже поданы и координируются Министерством развития общин и территорий Украины.
Их стоимость - более 76 млн швейцарских франков из 93 млн, которые будут выделены правительством Швейцарии.
Речь идет в частности о таких проектах:
- в железнодорожной сфере: создание предприятия по производству железнодорожных крепежных систем в Кременчуге для перехода на европейскую железнодорожную колею и производство контактных проводов для электрификации железной дороги;
- в сфере жилья: строительство модульных домов для внутренне перемещенных лиц в Виннице и Сумской области, а также замена окон в поврежденных домах Харькова и восточных областей.
Эти проекты, по данным министерства, согласуются с государственными стратегиями и политикой восстановления, направленные на восстановление и развитие социальной и критической инфраструктуры и улучшение жилищных условий.
Проекты будут внедряться в том числе и в прифронтовых регионах или на деоккупированных территориях.
"Привлечение швейцарского бизнеса стало возможным благодаря межправительственному соглашению между Украиной и Швейцарией. Проекты при поддержке бизнеса не только помогают восстановлению и развитию украинской инфраструктуры, а также создают новые рабочие места и укрепляют экономику общин", - добавили в Минразвития.
Помощь Украине от Швейцарии
Заметим, что в прошлом месяце Швейцария решила выделить на восстановление Украины 5 млрд франков (около 6,3 млрд долларов).
Данная помощь будет предоставляться Украине в течение следующих лет.
Напомним, что еще ранее швейцарская компания PFIFFNER-Group пообещала передать Украине энергетическое оборудование, стоимость которого оценивается в 100 тысяч франков (около 126 тысяч долларов).