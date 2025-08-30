От железной дороги до жилья: Швейцария инвестирует более 100 млн долларов в восстановление Украины

Швейцарский бизнес выделит более 100 миллионов долларов на восстановление и развитие Украины. Проекты охватят энергетику, инфраструктуру и гуманитарное разминирование и стартуют уже этой осенью.

По данным министерства, более 93 млн швейцарских франков, или более 114 млн долларов, будут выделены на проекты по восстановлению и развитию Украины в рамках Меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Швейцарской Конфедерацией.

Речь идет о проектах в сферах энергетики, инфраструктуры, жилья, здоровья, образования и гуманитарного разминирования, которые стартуют уже осенью.

Среди проектов, которые ожидаются к внедрению, более 80% уже поданы и координируются Министерством развития общин и территорий Украины.

Их стоимость - более 76 млн швейцарских франков из 93 млн, которые будут выделены правительством Швейцарии.

Речь идет в частности о таких проектах:

в железнодорожной сфере: создание предприятия по производству железнодорожных крепежных систем в Кременчуге для перехода на европейскую железнодорожную колею и производство контактных проводов для электрификации железной дороги;

в сфере жилья: строительство модульных домов для внутренне перемещенных лиц в Виннице и Сумской области, а также замена окон в поврежденных домах Харькова и восточных областей.

Эти проекты, по данным министерства, согласуются с государственными стратегиями и политикой восстановления, направленные на восстановление и развитие социальной и критической инфраструктуры и улучшение жилищных условий.

Проекты будут внедряться в том числе и в прифронтовых регионах или на деоккупированных территориях.

"Привлечение швейцарского бизнеса стало возможным благодаря межправительственному соглашению между Украиной и Швейцарией. Проекты при поддержке бизнеса не только помогают восстановлению и развитию украинской инфраструктуры, а также создают новые рабочие места и укрепляют экономику общин", - добавили в Минразвития.